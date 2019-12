Bolívar en el grupo de Palmeiras, el coloso brasileño, y Tigre de Argentina

Este martes se realizó el sorteo de llaves y grupos de la sexagésima primera edición de la Copa Conmebol Libertadores de América. El club Bolívar, único equipo boliviano que estaba oficialmente registrado en el torneo fue emparejado en el grupo B; se enfrentará a Palmeiras de Brasil, campeón en 1999, el crédito argentino Tigre y uno de los ganadores de la fase 3.

El azar selló el porvenir de la Academia en el certamen internacional para clubes más importante del continente. El formato, elaborado con anterioridad, ya había establecido que el cuadro paceño se mida en esta edición con uno de los campeones del certamen.

Palmeiras conquistó la Copa por única vez en 1999 y actualmente ocupa el puesto siete del ranking histórico de la Libertadores; Bolívar está en el escalón 21 de ese listado.

Bolívar y Palmeiras ya jugaron por este certamen en la edición de 1995, en esa ocasión el paceño ganó 1-0 en La Paz y cayó 0-3 en Sao Paulo.

El sorteo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay.

De acuerdo con la normativa vigente del máximo organismo del balompié sudamericano, los cotejos de la primera fase se disputarán entre el 21 y el 30 de enero, la segunda ronda se jugará del 4 al 13 de febrero y la etapa de grupos en la primera semana de marzo.

Cuatro equipos bolivianos intervendrán en la Copa de 2020, aparte de Bolívar los otros tres lugares no tienen confirmados a sus dueños, si bien Wilstermann y The Strongest estarán en el cuadro, no se sabe cuál irá como Bolivia 2 y 3 ni qué plantel será el Bolivia 4.

El panorama para los otros bolivianos

El conjunto nacional que se quede con el puesto de Bolivia 2 a fase de grupos, que será Wilstermann o The Strongest, estará en la serie c con Peñarol (Uruguay), Colo Colo (Chile) y Atlético Paranaense (Brasil).

El elenco que se adjudique el Bolivia 3 jugará contra Atlético Tucumán de Argentina.

Guaraní de Paraguay será el rival del representante boliviano que consiga el boleto como Bolivia 4. Nacional o San José por ahora.

(17/12/2019)

