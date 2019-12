Investigan nexos del excónsul detenido con drogas en Argentina

Diego Fernando Vega Ibarra, el excónsul de Bolivia en Orán (Salta), fue detenido este martes con poco más de ocho kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía. Se identificó como diplomático, aunque el 25 de noviembre había sido cesado en sus funciones por el gobierno de Jeanine Áñez.

Ahora es investigado en el vecino país por tráfico de drogas en un proceso que está a cargo de la fiscalía federal de la zona, mientras que en Bolivia la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decidió iniciar investigaciones para establecer los nexos de este sujeto de 36 años, exsecretario de Hidrocarburos durante la gestión del exgobernador de Tarija, Lino Condori (MAS).

«Esto no es una casualidad, esto nos está llevando a la investigación profunda de los nexos que tiene o que debe tener el señor Vega Ibarra. Esto se ha convertido para la FELCN en una investigación profunda, en la que vamos a pedir a los pares de la Argentina, que nos puedan cooperar en esto», anunció el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora.

La Cancillería aclara que Fernando Vega, detenido con droga, fue cesado como cónsul en noviembre

«Pero lo que más nos llama la atención es que el excónsul se lo ha detenido en Orán, no sabemos si venía de la reunión con el expresidente Evo Morales, no sabemos en qué reuniones ha participado con el expresidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el excónsul se dedica al narcotráfico», complementó.

Agentes muestran el contenido de la maletera del vehículo de Fernando Vega Ibarra, cónsul de Bolivia en Orán. Foto: La Gaceta de Salta.

Vega Ibarra, hijo del subgobernador de Bermejo, Never Vega, fue designado en el cargo el 11 de marzo de 2019, durante la gestión de Morales, y luego destituido en noviembre de este año.

Fue interceptado por gendarmes argentinos en un puesto de control fronterizo en la ruta que conecta con la población boliviana de Bermejo (Tarija), cuando conducía una vagoneta marca JAC S2, con placa de control boliviana 4712 ISD, en la que se encontraban ocultos los 8 kilos de cocaína con el sello de un delfín.

Según publicó Infobae, una de las hipótesis es que todos esos ladrillos de droga corresponden al Clan Castedo, cuyo líder, Reinaldo “Delfín” Castedo, fue detenido en 2016 tras estar diez años prófugo.

Roberto César, el hermano de ese jefe narco, dueño de tierras en ambos lados de la frontera, entre Salta y Bolivia, fue atrapado en enero de este año con 100 kilos de cocaína en la ruta 50 de la provincia del norte del país, recuerda esa publicación. (18/12/2019)

Fuente:la-razon.com