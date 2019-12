Arias denuncia pérdida de Bs 1.700 MM en Entel durante gestión de Coca

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció la pérdida de Bs 1.700 millones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), durante la gestión del exgerente general de la estatal, Óscar Coca.

El jefe de la cartera de Obras Públicas añadió que Coca y el Movimiento Al Socialismo utilizaron a Entel como su «caja chica» para la adquisición de «lujos» en Bolivia y en Perú.

«(Son) Bs 1.700 millones en pérdidas durante la gestión de Óscar Coca y su clan (…). El señor Coca no sólo utilizó y el MAS utilizó a Entel como su caja chica, no sólo se encontraron lujos en Bolivia, sino también en Perú», sentenció Arias.

El jefe de la cartera de Obras Públicas denunció daño económico por parte de la estatal en la instalación de «telecentros», de los cuales no funcionan el 65%. Además informó de la compra de equipos valorados en Bs 12,5 millones, de los cuales «Chaqatau, no hay».

Arias acotó que el servicio de internet de Bolivia es «el más caro de América Latina y el mundo», por adquirir los servicios a un precio de $ 20, en lugar de adquirirlos a $ 3.80 por Megabyte de descarga.

«Tenemos el internet más caro de América Latina y el mundo y no porque la empresa sea incompetente, sino porque en vez de pagar $us 3.80 hemos pagado $us 20 por cada Mbps. Este es un daño de Bs 350 millones, que lo ha pagado Entel, pero al final hemos pagado todos los bolivianos al comprar los servicios de internet», lamentó.

Por su parte, el gerente de la empresa de telecomunicaciones, Elio Montes, anunció que se iniciará una querella contra el exministro Coca, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado.

«Hemos encontrado que existe un daño económico enorme. Este es un daño que se ha hecho no a una empresa, sino a todos los bolivianos (…). Informo que estamos presentando una querella penal contra Óscar Coca por los delitos de contratos lesivos contra el Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias», sentenció Elio.

Óscar Coca fungió como gerente de la empresa de telecomunicaciones desde el 6 de febrero de 2013, hasta el 22 de enero de este año, cuando fue posesionado como ministro de Obras Públicas en el gabinete de Evo Morales.

