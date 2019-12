Arispe dice que contratación de su empresa fue una coincidencia

Página Siete / La Paz

Por medio de su abogado, el exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, aseguró ayer que la contratación de la constructora de su esposa mientras él era el piloto personal del expresidente Evo Morales fue una “coincidencia”.

“El general Arispe no tiene nada que ver. Él es esposo de la señora (Irma Candelaria) Ballesteros, pero la empresa está a nombre de la señora, es una coincidencia que él haya sido director de la DGAC cuando se adjudicaron las obras”, señaló el abogado del exfuncionario, Raúl Salas.

El jurista sostuvo que la denuncia por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias contra su cliente no corresponde, ya que la empresa Arbatech está registrada a nombre de la esposa del expiloto de Evo.

El 28 de noviembre, el diputado Samuel Cruz presentó una denuncia contra Arispe por enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que la empresa Arbatech, anotada a nombre de la esposa del exdirector, se adjudicó al menos tres obras de parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) cuando éste era allegado de Morales y dirigía la DGAC.

“El general Arispe no tiene una empresa, existe una empresa unipersonal que está a nombre de su esposa, que es manejada por ella y que ha sido creada como un patrimonio para ella y sus hijos, que son ingenieros civiles. No existe la relación entre los cargos que ostentaba el general y los contratos que se adjudicaron a la empresa, así como no hubo enriquecimiento ilícito al patrimonio del general”, señaló el abogado de la pareja.

Salas agregó que todos los contratos, que suman cerca de 11 millones de bolivianos y fueron suscritos entre 2016 y 2018, fueron adjudicados en el marco de la legalidad por invitación directa, bajo los mecanismos y procedimientos propios de la UPRE.

“La UPRE emitió invitaciones directas dentro del marco de la ley, sin que haya ninguna injerencia por parte del señor Arispe. En todo caso, las explicaciones del porqué las contrataciones se dieron por esa modalidad las tiene que responder la UPRE”, argumentó Salas.

El martes también se conoció otra denuncia contra Arispe presentada por el abogado Omar Durán por los delitos de corrupción, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

Durán explicó que el 16 de septiembre de este año, el exdirector se “autodesignó” para viajar a Canadá y asistir a la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El jurista sostuvo que la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas debía haber designado al funcionario comisionado para asistir a la reunión.

Al respecto, Salas indicó que esta denuncia aún no fue aceptada por la Fiscalía y está motivada por una “venganza personal”.

Indicó que la autodesignación de Arispe está respaldada por una resolución ministerial que lo faculta para representar al país.

