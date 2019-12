El ‘Aviador’ se queda con la mesa servida para su séptimo título

Wilstermann de Cochabamba recobró la punta del campeonato Clausura de la División Profesional, fue a Potosí y le ganó a Nacional (3-1) y con la derrota de Bolívar en el clásico ante The Strongest (2-3) suma 51 puntos, dos más que la Academia y tres más que el Tigre.

Ganando los tres cotejos que le restan (dos de local y uno de visitante) será el campeón del certamen y por ende abrocharía el premio a Copa Libertadores en fase de grupos, tiene el camino allanado pero no puede claudicar.

El rojo valluno tiene en agenda recibir a Sport Boys, el domingo 22, visitar a Royal Pari, el miércoles 25, y cerrar ante Oriente en condición de local, el 29. Con las nueve unidades llegaría a 60 y sería inalcanzable para sus escoltas.

Bolívar, su inmediato seguidor, tiene también dos encuentros en casa y uno fuera de su feudo. El domingo recibe a Nacional, el miércoles visita a Sport Boys y cuatro días después finaliza contra Royal Pari en La Paz, con lo que podría acopiar 58 puntos.

The Strongest visita este fin de semana a Real, juega en La Paz con Always Ready y culmina su rol de partidos el 29 enfrentando a Destroyers en Santa Cruz. Su panorama no es tan alentador ya que solo tiene un cotejo en casa, pero sus recientes actuaciones (ocho sin caer y siete con victorias) hacen que la esperanza no se pierda.

Wilster busca su séptima corona (desde la creación de la desaparecida Liga en 1977) y su vigésima participación en Libertadores, el máximo torneo para clubes de Sudamérica.

Para el Tigre el título es la prioridad pero por ahora Wilstermann tiene las mejores posibilidades, lo negativo es que si consigue arrebatarle el segundo lugar a Bolívar aseguraría solo un boleto a Libertadores, pero en fases preliminares, dado que la convocatoria de campeonato establece que el cupo de Bolivia 2 es para el campeón pero en caso de que el celeste paceño se consagre en el Clausura (por ser campeón del Apertura) el segundo se hace con ese premio y la distancia con el de Cochabamba es hoy por hoy el principal escollo.

