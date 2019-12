Gobierno detecta irregularidades en el contrato para el software de la Gestora de pensiones

Una serie de observaciones e irregularidades detectó la auditoría al proceso de contratación de la empresa colombiana Heinsohn Business Technology para la provisión del software de administración de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. Se espera subsanar esas observaciones hasta el 27 de diciembre.

El contrato se firmó el 23 de octubre de este año, en medio un ambiente de convulsión social tras los comicios generales del 20 de octubre, pero no entró en vigencia ni hubo ningún desembolso de dinero. Se difirió en dos ocasiones la vigencia del contrato y este 27 de diciembre vence, justamente, el último plazo para resolver las observaciones.

En la fiscalización instruida por el ministro de Economía, José Luis Parada, se puso en evidencia “un sinnúmero” de observaciones como el hecho de que no se aplicó el marco normativo que correspondía o que la documentación que respalda la adquisición del softwarware tiene contradicciones, según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui.

“Las contradicciones nos llevan a concluir que el proceso de contratación ha sufrido o tenido un sinnúmero de falencias en el proceso, observaciones, y qué nos queda ahora, es sentarnos con el contratado para ver cuáles son las mejores opciones para el Estado boliviano”, añadió.

El contrato con la colombiana Heinsohn Business Technology fue por $us 10.983.502, el doble del monto con el que se adjudicó inicialmente el contrato la empresa Sysde Internacional Inc, $us 5.148.127. Sin embargo, el incumplimiento y dos prórrogas obligaron a cancelar el contrato que a la fecha se encuentra en proceso arbitral y en fase de conciliación.

Las conversaciones y negociaciones entre el Gobierno y la firma colombiana para subsanar las irregularidades detectadas en el contrato concluirán el 27 de diciembre. En ese marco, puso en duda el inicio de las operaciones de la Gestora a partir de 2021, como se habría fijado en marzo de este año. (19/12/2019)

