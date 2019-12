Cabessa: Óscar Coca manejaba Entel como su hacienda privada

Manuel Filomeno / La Paz

El empresario francés David Cabessa denunció que el exministro de Obras Públicas y exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) administraba la firma estatal como su “hacienda privada” y que la corrupción en la estatal fue encubierta por una “organización delincuencial”.

“Óscar Coca manejaba Entel como su hacienda privada. Todos los casos que ahora están saliendo a la luz los denuncié en su momento, pero el organismo delincuencial de protección de Coca hizo todo para que no salgan a la luz”, señaló el empresario.

En 2013, ADM Technologies -la empresa de propiedad de Cabessa con sede en Santa Cruz- recibió de Entel una adjudicación para la importación de equipos de telecomunicación (routers).

Semanas después, esa adjudicación fue revocada “arbitrariamente”, según el empresario, por el entonces gerente de la estatal y exministro de Obras Públicas.

Cabessa denunció ante diversas instancias, incluida la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción en Entel y la persecución policial y judicial que sufrió por revelar los malos manejos de la exautoridad.

“Coca tenía un mecanismo de que cuando alguien quería hablar, él llamaba a jefes policiales o a sus amigos en los juzgados, en los ministerios y así callaban a las voces que denunciaban”.

Cabessa fue denunciado por difamación y calumnia por la gerencia de Entel, y acabó detenido en tres ocasiones, a pesar de que los delitos por los que se lo pretendía procesar no tienen pena de cárcel. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos en mayo de la presente gestión.

“A mí me acusaron de calumnia y difamación, y a pesar de que son delitos que no tienen cárcel, me detuvieron tres veces. Si no hubiera sido francés, me hubieran hecho quedar ahí preso, pero por ahorrarse problemas con la embajada, me soltaron”, argumentó el empresario.

El jueves, el actual ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y el gerente de Entel, Elio Montes, revelaron que la estatal perdió 1.700 millones de bolivianos entre 2006 y 2018 a causa de malos manejos y supuesta corrupción en el interior de la empresa.

De acuerdo con las autoridades, la fiscalización ejecutada por la actual gerencia y el Ministerio de Obras Públicas recolectó pruebas de “millonarios manejos” a favor del exministro y exgerente de la compañía telefónica, como es el caso del alquiler de un lujoso departamento en la zona de San Isidro, de la capital de Perú, que pagó Entel.

Fuente:paginasiete.bo