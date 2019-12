Roca Suárez, 'Techo de Paja', reaparece y dice que se le concedió libertad condicional

Jorge Roca Suárez, más conocido como ‘Techo de paja», estuvo escondido en Santa Ana, Beni, por varios meses y este viernes reapareció para informar que se le concedió la libertad condicional y que tiene la libertad de movilizarse por toda Bolivia.

En un video difundido en el portal de facebook Detrás de las Noticias, Roca Suárez negó que haya fugado y denunció que autoridades judiciales presionadas por el anterior gobierno de Evo Morales anularon su derecho a la libertad condicional.

‘Techo de Paja’ retorna a Bolivia y cumple detención en San Pedro

Cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Llegó en abril de 2018 a La Paz y fue detenido y trasladado al penal de San Pedro ante una condena en su contra. Ese proceso fue reactivado y permaneció en la cárcel.

Por un problema de salud fue trasladado a una clínica privada, de donde huyó en diciembre de 2018. En otro video dijo que tenía una orden de libertad condicional y que no huyó, sin embargo había una orden de captura en su contra.

Se sabe que estuvo en Santa Ana. Fue conocido como un «pez gordo» del narcotráfico en la década de los 80.

Juez ordena la captura de ‘Techo de Paja’ y su reclusión en la cárcel de San Pedro

«La ley es correcta, yo solo pedía lo correcto, no pedía nada más; no me daban mi libertad condicional porque tenían temor a la gente que los presionaba (…) me perseguían a mí. El momento que un juez valiente y correcto me daba mi libertad otro sucio me lo quitaba por órdenes de otros, ahora por suerte se han ido estas personas y me han devuelvo mi libertad condicional donde puedo yo salir libre a toda Bolivia», sostuvo.

Añadió: «Jamás me escape de la cárcel. El Comandante (de la Policía) lo sabía porque yo le hice llegar mi mandamiento de libertad y él mando a verificar a la corte y me vine a ver a mi padre antes que muriera (…) Querían seguir metiéndome preso para que no pueda defender a mi familia, a mis hermanas», explicó.

El 10 de diciembre de 2018, un juez de La Paz ordenó su captura y su reclusión en el penal de San Pedro en medio de una denuncia de fuga. En esa ocasión, Roca Suárez, tras negar un escape, dijo estar en Santa Ana, Beni. (20/12/ 2019)

