70% dice que Evo renunció por revuelta social y llamó a violencia

Ivone Juárez / La Paz

Un 70% de las personas consultadas por la encuestadora Mercados y Muestras afirman que Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia tras la revuelta social que se dio a raíz del fraude electoral del 20 de octubre. Al mismo tiempo, el 60% afirmó estar convencido de que el expresidente, desde su asilo en México, incitó a sus partidarios a la violencia en contra de los bolivianos, con el fin incluso de impedir el ingreso de alimentos a las ciudades.

¿Por qué razón cree usted que Evo Morales dejó el poder? ¿Existió un golpe de Estado o existió una revuelta social generada por el fraude electoral y otros abusos?, fue la consulta de la encuestadora. La mayoría de los entrevistados (70%) dijeron que creen que fue porque “existió una revuelta generada por el fraude electoral y otros abusos”.

El 25% opinó que hubo un golpe de Estado y que por esa razón Morales dejó su cargo y partió rumbo a México. El 5% optó por “no sabe, no responde”.

Ante la pregunta: ¿Usted cree que Evo Morales incitó desde México a la violencia y al bloqueo nacional de caminos después de que renunció a la Presidencia? El 60% afirmó que sí.

El 31% dijo no creer esa situación. El 9% optó por el “no sabe, no responde”.

Días de violencia

Después de que el 10 de noviembre Evo Morales renunciara a la Presidencia de Bolivia, tras un paro cívico nacional en protesta por la evidencia de un fraude en las elecciones de octubre, en el país se desató el ataque violento de militantes del MAS, que terminó en la quema y saqueo de propiedades públicas y privadas, además del cerco a ciudades, impidiendo el paso de alimentos y carburantes.

En un audio presentado por el Ministerio de Gobierno se oye a Evo Morales desde México instruir a Faustino Yucra, dirigente cocalero del Chapare, cómo realizar el bloqueo de caminos.

“Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas (ciudades) de cuando me han expulsado del Congreso el 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo Cochabamba y La Paz bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia, y hay bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya?”, dice Morales a Yucra, quien cuenta con antecedentes de narcotráfico.

El audio fue enviado al exterior para ser sometido a estudios y la Fiscalía emitió la semana pasada una orden de aprehensión contra Morales por sedición y terrorismo. Desde Argentina, donde se encuentra ahora, respondió por Twitter: “A 14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del Gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana”.

Fuente:paginasiete.bo