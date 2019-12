Jefa de Gabinete admite que recibió siete llamadas de Evo

Página Siete Digital / La Paz

La exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa, declaró en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que recibió «siete u ocho» llamadas del exmandatario después del 10 de noviembre.

De acuerdo con uno de los abogados de Hermosa, las llamadas del exmandatario con la exjefa de Gabinete fueron para culminar «asuntos administrativos» como una declaración jurada.

«Su comunicación ha sido para terminar trámites administrativos, las comunicaciones que vertió con el expresidente (Evo Morales) fue con un tema netamente administrativo como ser la declaración jurada (…). (Patricia Hermosa habló con el expresidente) más o menos unas siete u ocho veces», indicó el jurista entrevistado por Unitel.

Por su parte otro de los abogados de Hermosa, Gróver Salazar, manifestó que el fiscal de materia determinó la liberación de la acusada al no tener indicios de participar en hechos de terrorismo o de haber financiado a grupos terroristas.

«El fiscal ha establecido que no existe ningún elemento que la vincule a la denunciada en el entendido que no existen esos indicios racionales. No existen elementos de objetividad que la vinculen, que haya financiado a algún terrorista, que haya cometido actos de terrorismo», informó Salazar a Unitel.

