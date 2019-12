Ministerio de Deportes separa 4.005 deportivos por llevar el nombre de Evo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Deportes, Milton Navarro anunció este lunes que 4.005 deportivos y medallas serán separados del inventario de esta Cartera, debido a que llevan el nombre del exmandatario Evo Morales o su imagen, y propuso derogar la ley que obliga a nombrar torneos o campeonatos con el nombre del expresidente.

“Son más de 4.000 deportivos completamente nuevos que no se utilizaron y los cuales tenemos que separar de los bienes del Ministerio de Deportes y para lo cual está trabajando la parte jurídica, quienes determinarán cómo se alejarán estos bienes del inventario”, dijo Navarro.

El Ministro anunció que se analizará qué se hará, “esos deportivos de acuerdo al requerimiento de la sociedad los tenemos que entregar, porque nosotros no nos podemos guardar, los mismos no deben estar en almacenes del Ministerio de Deportes”.

La autoridad también aseguró, “hay un decreto y una ley donde se especifica que se debe poner el nombre de Evo Morales, nosotros estamos solicitando al consejo de ministros y a la Asamblea Legislativa para que se puede derogar esto”.

No existe un monto exacto de cuanto se perderá con la separación de estos materiales, “estamos ajustando cuando dinero se gastó en esto, aunque sea un boliviano no es plata de Evo Morales sino del Estado, estamos acá para poder dar soluciones, al año habrá juegos estudiantiles, carreras pedestres, pero no con esos denominativos con el nombre del expresidente”, aseguró el Ministro.

