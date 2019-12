Sólo Wilster puede ser campeón navideño después de 15 años

Marco Mejía / La Paz

Después de 15 años puede haber un campeón en Navidad, el 25 de diciembre. Wilstermann es el único que puede aspirar a la corona mañana en el lance que disputará ante Royal Pari (16:00), en el Tahuichi.

La última vez que un equipo festejó en Navidad fue The Strongest, en 2004, cuando se impuso a Oriente en la definición por penales por 4-3, luego de que en los 90 minutos el compromiso concluyó emparejado a un gol por lado.

Para que los rojos celebren mañana deberán vencer al elenco inmobiliario y llegar a 57 puntos, pero a la vez deben esperar que The Strongest frente a Always Ready y Bolívar contra Sport Boys no ganen.

Si atigrados y celestes salen triunfadores en sus respectivos compromisos, la fecha final que está programada para el sábado definirá al ganador del campeonato Clausura.

En la casuística de resultados que pueden producirse mañana, existe la alternativa que los aviadores cedan un empate frente a Royal Pari, en ese caso llegarán a la fecha final con 55 puntos y abrirá la posibilidad que exista un partido extra, ya que ganando en la última fecha a Oriente Petrolero totalizarán 58 unidades, puntaje similar al que puede llegar la Academia si se impone a Sport Boys y el domingo a Pari, en La Paz.

¿Y The Strongest? Su situación es más complicada, ya que deben esperar necesariamente que Wilster falle mañana en Santa Cruz, mejor si es con una derrota para que puedan colocarse a la conclusión de la penúltima fecha con 54 puntos. Si se da este extremo a The Strongest le importa poco que pase con Bolívar, ya que de acuerdo a la convocatoria del certamen los celestes no pueden repetir título y el premio de Bolivia 2 pasará al equipo que se ubique en el segundo lugar.

Triple empate

En el juego de posibilidades existe también la alternativa que los tres candidatos al título empaten en el primer lugar.

Este extremo se daría si mañana pierde Wilstermann y el domingo empata con Oriente y termina con 55 puntos. Bolívar también debería perder mañana y ganar el sábado a Pari para igualar ese puntaje. Para llegar a los 55, The Strongest debe vencer a Always mañana y empatar con Destroyers. Si se llega a esta opción, el gol diferencia definirá al campeón.

Fuente:paginasiete.bo