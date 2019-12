Apasionante vigesimoquinta jornada ‘navideña’ que puede definir el título

Este miércoles de Navidad se disputa la penúltima jornada del campeonato Clausura de la División Profesional con siete encuentros en horarios unificados; el desenlace puede coronar al campeón del certamen si se dan algunos resultado

Wilstermann, que juega de visita con Royal Pari en la capital oriental, ganando podría amarrar el título siempre y cuando Bolívar y The Strongest no ganen sus cotejos. La Academia visita a Sport Boys y el Tigre recibe a Always Ready.

El “aviador” manda en la presente competición con 54 unidades, el celeste paceño suma 52 y el atigrado 51 en una recta final al rojo vivo.

Así como uno puede celebrar con algarabía, otros podrían sobrellevar un día de lamentos. La permanencia de tres equipos en la máxima categoría peligra. Aurora, Sport Boys y Destroyers son los clubes más comprometidos y de no ganar en sus confrontaciones programadas podrían encaminarse al descenso directo o indirecto. El valluno tiene 41 puntos en la tabla acumulada del año, el warneño y el “cuchuquí” están por debajo con 39.

Uno caerá a su asociación y otro intentará salvar la categoría disputando con Real Santa Cruz, el subcampeón de Copa Simón Bolívar (torneo de ascenso).

Pero no solo estos seis tienen algo por qué jugar, hay cinco equipos: Nacional, Blooming, San José, Always Ready y Oriente que ya clasificaron a un torneo internacional para 2020 pero deben confirmar sus posiciones que dirimirán a qué certamen irán—en algunos casos– y qué lugar ocuparán.

Rol de partidos

(24/12/2019)

Fuente:la-razon.com