Aurora vs Destroyers, clave para no descender

Marco Mejía / La Paz

Aurora y Destroyers se juegan la vida en el encuentro que se realizará hoy en el estadio Félix Capriles (16:00). Los dos equipos se encuentran involucrados en la zona del descenso indirecto e indirecto de categoría y los tres puntos de hoy pueden ser claves para mantener la categoría.

Antes de la fecha de hoy, las cosas están parejas en la parte baja de la tabla acumulada. Destroyers y Sport Boys son últimos con 39 unidades y penúltimo se encuentra Aurora con 41.

Por ello, una victoria del equipo valluno en esta jornada lo librará de la pérdida de categoría ya que acumulará 44 unidades y dejará con 39 a los canarios que también estarán pendientes de lo que hagan los warneños en el compromiso que tiene hoy con Bolívar.

“Depende de nosotros, de nadie más, si ganamos nos libramos del descenso directo y posiblemente del indirecto; pero tenemos que ingresar mentalizados en hacer bien las cosas y no desesperarnos”, sostuvo el delantero Willan Alvarez sobre el lance con el conjunto oriental.

Luis Yrusta dirige el partido colaborado en las bandas por Reluy Vallejos y Lucio Criales

Plaza 4 en la Libertadores

En Oruro y Potosí se medirán equipos involucrados en la pelea por la cuarta plaza a la Copa Libertadores. Nacional se enfrentará a Real Potosí en una nueva versión del clásico de la Villa Imperial. El equipo albirojo tiene 84 unidades y le falta tres más para no estar pendiente de lo que hagan sus seguidores San José (78) y Blooming (80) que se miden en la Capital de Pagador.

Con un triunfo, Nacional asegurará su premio en la Libertadores y debutará el 22 de enero frente a Guaraní de Paraguay en condición de local.

Ojo que si se produce una derrota del equipo dirigido por Alberto Illanes, Bllooming y el propio San José pueden aspirar a llegar a conquistar ese premio.

Guabirá vs Oriente

En Montero se medirán dos equipos que no tienen mucho que hacer en el campeonato. Guabirá no pelea ninguna clasificación y tampoco la parte baja, mientras que para Oriente la consigna es evitar como rival al Vasco da gama brasileño en la Copa Sudamericana. Los refineros pelean la tercera y cuarta plaza de la Sudamericana con Always Ready, ambos con 71 puntos. El equipo que quede tercero jugará con millonarios y el cuarto con Vasco da Gama.

Fuente:paginasiete.bo