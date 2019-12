Hubo al menos 6.800 perseguidos por las dictaduras

Fernando Rodríguez es quien estuvo al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, la que, según dispuso el gobierno de Evo Morales, debió concluir su vigencia el viernes 20 de diciembre, anteayer. Si bien al crearse la comisión se tenía previsto hasta dos años y medio de trabajo, hubo muchas dificultades que afectaron sus tiempos, refiere el secretario Rodríguez. Creada por la Ley 879 del 21 de diciembre de 2016, los comisionados son nombrados recién en agosto de 2017; en octubre de ese año se lanza la convocatoria para conformar la Secretaría Técnica; en noviembre se le otorga presupuesto (a la Secretaría, pues los comisionados no perciben salario); y, tras equiparla, recién en enero-febrero de 2018 empieza con el trabajo técnico; “este es el punto concreto” de arranque del trabajo de la Comisión, dice Rodríguez. “Ahí entra el tema de la vigencia [hasta cuándo debía durar]; había en el gabinete anterior quienes decían que deberíamos haber concluido en diciembre del 18 (en los hechos, solo un año de labor); hubo una discusión y fruto de esto es que se logró ampliar su vigencia hasta el 20 de diciembre de 2019”; o sea, trabajo efectivo un año y 11 meses.

¿Y qué hallazgos hizo la Comisión? He aquí algunos importantes.

—¿Alcanzó el tiempo?, ¿para qué pudo alcanzar?

—La planificación estaba para agosto del próximo año, en ese marco estábamos trabajando, pero nos sorprendieron cuando dijeron que no, que solo hasta diciembre. Esa sorpresa nos cayó mal, pero ya teníamos un trabajo avanzado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hemos desarrollado es la compilación de fuentes; hemos investigado, ido a ver las fuentes que podían ser útiles para los objetivos de la Ley. Entramos a varias instituciones; nos han dado documentación, unas más rápido, otras más tarde, pero al final nos han dado.

—Documentos…

—Por ejemplo, el primero en darnos la información fue el Ministerio de Justicia, los expedientes que las víctimas de las dictaduras presentaron a la Comisión Nacional para el Resarcimiento Especial a Víctimas de Violencia Política (Conrevip) y a la Comisión Técnica de Calificación (Comteca). Yo te cuento cómo estaba ese material: en un baño, en cajones, así ataucado, sin ningún orden ni cuidado. En sentido archivístico, no se cumplía ningún requisito. Todo ese material nosotros lo hemos ordenado, seleccionado, clasificado; hemos dado un tratamiento archivístico; ese es un plus.

—¿Se refiere a esos 6.000 y tantos (6.177 archivos) que en mayo de 2018 les entregó Justicia y que ahora ustedes entregaron a la Asamblea Legislativa?

—Exactamente.

—Pero con este plus del tratamiento archivístico.

—Ya no son cajas de manzana que se nos ha entregado, sino que son cajas de biblioteca, que están en el marco de todas las reglas internacionales de la archivística. Eso hemos estado haciendo, y para que trabajen en eso, aquí ha circulado harta gente, entre estudiantes, y muchos de ellos eran pasantes, voluntarios, especialistas.

—Había ciertas fuentes duras, desde el principio se sabía…

—Había que hacer trabajo con el fondo de Cancillería, con lo poco que nos ha dado la Policía, casi nada; tocar las puertas de las Fuerzas Armadas para que nos abran, para darnos un documento. Si bien incluso había una orden presidencial, recién en mayo de este año nos han abierto lo que queríamos, porque hasta antes nos daban información muy general; pero hemos podido entrar al Departamento Segundo de Inteligencia; ese es un logro que ninguna Comisión de la Verdad ha conseguido, porque eso es entrar, digamos, al centro de inteligencia del Estado, y obviamente lo hemos hecho con toda la responsabilidad del caso.

—Claro, con el objetivo específico de la Comisión…

—Exacto. Además en el manejo de su documentación, en cómo nos han dado y cómo les hemos devuelto; obviamente, por norma, no hemos podido quedarnos con nada de esa documentación, porque son archivos propios de las Fuerzas Armadas; ni como Comisión puedo entrar y decir me lo llevo; para eso hemos hecho fotos, scaners de algunas piezas que nos interesaban.

—Pero, ¿han podido ver y trabajar libremente?

—Absolutamente. Y eso hay que reconocer. Nos han abierto la puerta, finalmente, para poder hacer un trabajo sin ninguna presión. Bueno, obviamente, la gente de inteligencia siempre está sacando fotos, eso es obvio, son gajes del oficio. Y eso no era para sentirse mal, el investigador sabía que estaba entrando a un sitio donde es así, por tanto tiene que acomodarse. Nos han dejado trabajar, de mayo a noviembre se ha podido trabajar en buenas condiciones; lo ideal hubiera sido hasta agosto.

—Y es que uno necesita ver, revisar, volver a ver…

—Hemos podido tener piezas importantes. Hemos podido sacar, por ejemplo, la lista de toda la gente que ha sido motivo de represión entre el 64 y el 82. Individualmente son más o menos 6.800 personas, pero muchas de ellas habían estado presas tres, cuatro, cinco veces, tenían su file gordo; entonces, si hablamos de casos, son más de diez mil casos, de todas esas personas que fueron motivo de persecución durante gobiernos dictatoriales.

—Un verdadero hallazgo…

—Tenemos esa lista, es parte de nuestro trabajo, porque es una lista que ya no corresponde al interés de la seguridad nacional, sino es una lista histórica. Pero poder convencer de eso a los militares no ha sido fácil, porque lo tomaban como injerencia, que solo queremos molestar, pero hemos hecho entender que no era así.

—¿Y los testimonios, la básica de las fuentes primarias?

—Hemos hecho campañas para que vengan a dar su testimonio. Es una de nuestras joyitas. Tenemos testimonios, que obviamente van a ser entregados como material, de los que hemos podido extractar también información para hacer el informe. Les adelanto, es un informe de 10 tomos más uno fotográfico; estamos hablando de 7.000 páginas; el informe son cuatro tomos, y los anexos son siete tomos, y eso que son los anexos más importantes. Hemos suprimido cuatro tomos, por un criterio de confidencialidad; pero eso está yendo a la Asamblea Plurinacional, a la biblioteca; cuando alguien quiera acercase a esa información, tendrá que demostrar para qué es su información o si es familiar; pero va a estar ahí, y está ordenada, clasificada.

—¿Y los represores?

—Son 140 represores identificados totalmente, pero son como 600 los que aparecen como nombres, como dato. Eso hay que investigar más, pero estos 140 son los identificados por varias de las víctimas, como represores.

—Las víctimas, ¿hablamos de esas más de 6.000 del Ministerio de Justicia?

—No han venido muchos, el problema es que entre que salió la Ley 2640 de resarcimiento hasta ahora han pasado como 12 años. Las que han venido a testimoniar han dejado información que se ha cruzado con lo que ya hicieron con Conrevip y Comteca, con las transcripciones. Entonces, esa información nueva, que pudo haber sido no tan nueva, se ha cruzado con la información que ya estaba en los expedientes; de eso sale nueva información. Por eso tenemos una lista de la Comisión, donde se han identificado 6.868 víctimas; es la lista más completa que se ha hecho.

—Fuentes internacionales, la CIA (Agencia Central de Inteligencia del gobierno estadounidense), ¿qué han podido hacer?

—Hemos accedido a información desclasificada de la CIA, de Argentina, información desclasificada por Argentina de la CIA que tenía relación con Bolivia. Hemos accedido a archivos italianos; de Paraguay nos han pasado información.

—Han podido cruzar con lo nacional.

—Claro, lo ideal hubiera sido tener el tiempo hasta agosto, pero con lo que tenemos ya es algo sólido.

Fernando Rodríguez Ureña. En la comisión han trabajado abogados, sociólogos, economistas, historiadores, archivistas, documentalistas. Y además, es importante señalar, ha servido de escuela porque muchos jóvenes han podido recuperar la memoria histórica.

Datos

Nombre: Fernando Rodríguez Profesión: Sociólogo.

Ocupación: Secretario Técnico de la Comisión de la Verdad

Perfil

Docente universitario, es especialista en derechos humanos; durante el primer año del gobierno de Evo Morales, fue embajador de Bolivia en China.

Fuente:la-razon.com