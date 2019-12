Callejón sobre su continuidad en Bolívar: Estamos hablando; han sido unos años maravillosos

Página Siete / La Paz

“Estamos hablando, es cierto que hemos conversado (con la dirigencia). Muy pronto sabrán algo”, adelantó Juan Miguel Callejón al referirse a las negociaciones con la dirigencia de Bolívar y Baisa para definir su continuidad o no en el plantel de Tembladerani.“Mañana o pasado sabrán”, puntualizó el futbolista de 32 años.

El español fue el más requerido ayer por la prensa, luego del encuentro que Bolívar ganó por 3-1 a Sport Boys, en Warnes, por la penúltima fecha del torneo Clausura.

«De momento quiero decir que lo van a saber entre mañana y pasado, y bueno vuelvo a decir que siempre le he estado agradecido al club, a Marcelo Claure, a Guido Loayza y a toda la gente que ha pasado por el club, siempre palabras de agradecimiento en la primera etapa que estuve y luego de Arabia la verdad que han sido unos años maravillosos”, soltó.

Después añadió: “Seguramente van a saber algo pronto”. Reconoció que «hablo en pasado y es cierto que han sido años maravillosos para mí, el venir a este país, su gente, su hinchada, todos los compañeros que he tenido a nivel deportivo, me he sentido como en casa siempre lo he expresado así a pesar que he estado lejos de mi gente, de mi casa. Quiero seguir disfrutando estos días y en estas fechas uno tiene sentimientos por la familia.

Callejón declaró luego de que en las redes sociales se manejó la posibilidad de que el español no esté en planes del chileno Sabino Auad, quien cumple una auditoría en el club.

Fuente:paginasiete.bo