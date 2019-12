El título, las Copas y el descenso aún están en juego

Hay tres que todavía luchan por el título

Wilstermann (54 puntos), Bolívar (52) y The Strongest (51) continúan como aspirantes a lograr la corona del torneo Clausura.

El aviador es el único que depende de sí mismo, es decir que si obtiene los seis puntos que aún están en juego llegará a 60 y será inalcanzable. La Academia podría lograr un máximo de 58 y el Tigre, un tope de 57, tomando en cuenta que todos consigan el 100% de las unidades que aún deben disputar.

En todo caso, Wilster no necesitaría esperar hasta la última fecha para proclamarse, podría dar la vuelta olímpica mañana si derrota a Royal Pari en Santa Cruz y a su vez tanto Bolívar como The Strongest no ganan sus partidos ante Sport Boys —también en la capital oriental— y frente a Always Ready en La Paz, respectivamente.

Libertadores, solo Bolívar lo tiene claro

Ganador del torneo Apertura del año, Bolívar es el único boliviano que tiene claro su sitial en la próxima Copa Libertadores de América 2020, incluso ya sabe que jugará en el grupo B ante el brasileño Palmeiras, el argentino Tigre y un rival que surgirá de las tres fases previas del certamen, que podría ser Corinthians, también de Brasil.

En cambio, si bien Wilstermann y The Strongest igualmente han asegurado su clasificación a esa copa, todavía están luchando por ser Bolivia 2, o sea, por el otro cupo que queda para saltar directo a la fase de grupos.

Podría quedar definido mañana si Wilster vence a Royal Pari y The Strongest no le gana a Always Ready. En ese caso, sin la necesidad de ser campeón del Clausura, el aviador iría al grupo C de la Copa y el Tigre (Bolivia 3) jugaría desde la segunda fase, donde está esperando el argentino Atlético Tucumán.

Tampoco está definido el Bolivia 4, que entrará a la primera fase y se enfrentará con el paraguayo Guaraní.

Nacional Potosí tiene más chance (84 puntos en la tabla acumulada), pero Blooming (80) aún sueña. Si Nacional, que jugará mañana ante Real, mantiene en la penúltima fecha los cuatro puntos de diferencia o los amplía con respecto a Blooming —que visitará a San José—, ya no se tendrá que esperar hasta la última.

Sudamericana, ¿quién será el ‘Bolivia 1’?

Blooming (80 puntos) es Bolivia 1 hasta el momento para jugar la Copa Sudamericana del próximo año, pero no es algo definitivo, por dos razones:

La primera es que todavía sueña con obtener el cupo de Bolivia 4 a la Libertadores y arrebatárselo a Nacional Potosí.

La segunda —la más próxima— tiene que ver con que en la tabla acumulada está muy cerca su próximo rival, el orureño San José (78), y lo puede pasar si le gana mañana en Oruro. Si se diera ese resultado, el santo sería Bolivia 1 y Blooming bajaría a Bolivia 2, aunque habría que esperar hasta la última fecha del Clausura.

Asimismo, como San José, hay otros dos equipos que tienen los restantes boletos a la Sudamericana de 2020 en el bolsillo, son Always Ready y Oriente Petrolero, pero están empatados en puntos (71 cada uno), por lo que falta que se defina cuál será Bolivia 3 y cuál Bolivia 4. No es un dato menor: uno jugará ante Millonarios de Colombia y el otro frente a Vasco da Gama de Brasil, respectivamente. En tanto, Bolivia 1 se medirá con Melgar de Perú y Bolivia 2 enfrentará a Emelec de Ecuador.

El fuego sigue ardiendo en el descenso

Las dos últimas fechas del Clausura definirán el descenso, tanto el directo (el último clasificado de la tabla acumulada del año) como el indirecto (el penúltimo). Uno perderá la categoría y el otro tratará de salvarla en un partido ante el subcampeón de la Copa Simón Bolívar, el cruceño Real Santa Cruz.

Los que más peligro corren son Destroyers y Sport Boys, ambos con 39 puntos. Algo aliviado, pero no salvado, está Aurora, con 41.

Lo bueno para el cuadro valluno es que será local mañana ante Destroyers, de manera que si le gana daría un paso definitivo. Y se salvaría por completo si, a su vez, Sport Boys no derrota como local a Bolívar. En ese “cóctel” de resultados la diferencia a favor de Aurora sería al menos de 4 puntos quedando solo 3 por jugar.

Queda claro que si en Cochabamba hay empate o gana Destroyers, la vida estaría complicada para Aurora.

Aparte, todavía es muy cierta la posibilidad de que haya un empate en el último lugar, de darse ambos equipos tendrían que jugar un partido de desempate el 31 de enero.

En la última fecha, Destroyers recibirá a The Strongest, Sport Boys visitará a Real Potosí y Aurora deberá ir a la casa cruceña de Blooming.

