Wilster, a un paso de ser el campeón del Clausura

Marco Mejía / La Paz

Wilstermann se puso a un paso del campeonato al ganar ayer a Royal Pari por 2-0 en el estadio Tahuichi Aguilera.

Los rojos tienen 57 puntos y si ganan el sábado el partido frente a Oriente les bastará para sumar una nueva corona en su historia.

El planteamiento que dispuso el técnico de los aviadores fue inexplicable. Cristian Díaz sabía que necesitaba los tres puntos para poder definir el título en casa, el sábado frente a Oriente Petrolero.

Chávez elimina la marca del defensor Céspedes.

La numerosa hinchada roja que acompañó a su equipo en la capital oriental esperaba un equipo arrollador, más cuando en los primeros seis minutos el brasileño Serginho tuvo la posibilidad de abrir el marcador en dos ocasiones que fueron bien conjuradas por el portero Diego Méndez. Sin embargo, eso fue todo lo que mostraron los cochabambinos, ya que luego retrocedieron líneas y le cedieron toda la iniciativa a su rival.

Si de justicia se tratara, el conjunto inmobiliario debió irse al descanso con el triunfo parcial, ya que tuvo el control del partido durante gran parte de esta etapa.

La primera del conjunto cruceño fue de José Luis Chávez, que sacó un remate que contuvo Arnaldo Giménez; pero la más clara fue seis minutos después cuando el colombiano

John Mosquera ingresó por la izquierda, dejó en el camino a dos rivales, pero Giménez le atajó su remate en el mano a mano.

Wilstermann no reaccionaba en la cancha, el equipo no encontraba el camino, ya que Cristian Chávez no estaba como en otras jornadas y el atacante Gilbert Álvarez deambulaba en el campo de juego.

Antes del final de los primeros cuarenta y cinco minutos Royal Pari insistió con un remate de fuera del área de Chávez que salió cerca del poste izquierdo del guardameta de los rojos, que ayer vistieron de azul, y Mosquera intentó abrir el marcador en el límite del tiempo con un cabezazo.

Los vallunos aparecieron en el tiempo de adición con un ingreso de Daniel Pérez que atajó el arquero Méndez.

El segundo tiempo fue distinto, los aviadores se enteraron en vestuarios que The Strongest y Bolívar no estaban perdiendo en sus respectivos compromisos y debían buscar el triunfo.

Tal como pasó en el primer tiempo, Serginho fue el más incisivo, inclusive le anularon un gol en el minuto seis.

Pari no tuvo la contundencia de la primera parte y le costaba llegar mucho al arco de los cochabambinos. Mosquera dejó todo el físico en el primer tiempo y en el segundo hizo muy poco para inquietar a los defensores rivales.

En la media hora del partido llegó el tanto del triunfo con una gran jugada del juvenil Daniel Pérez que dejó en el camino a su marcador, envió un centro retrasado y Carlos Melgar empalmó de primera.

El triunfo se consolidó a los 95 minutos con otro tanto de Melgar que le cambió la cara a los aviadores y le dio el triunfo a su elenco que está a una victoria de consagrarse campeón.

FIGURA

Carlos Melgar

El volante mixto cambió la cara al equipo aviador. Entró y anotó los dos tantos para el triunfo valluno.

ARBITRO

GERY VARGAS

El orureño siguió de cerca las acciones, anuló bien un gol del Rojo, no influyó en el desarrollo del juego.

