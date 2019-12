Vigevani: Vamos a continuar, ¿quién aseguró lo contrario?

Marco Mejía / La Paz

El director técnico del club Bolívar, César Vigevani, aseguró ayer que tiene plena seguridad que continuará dirigiendo a la Academia en la temporada 2020.

El argentino fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto de El Alto y pese a su negativa inicial de dar declaraciones, luego contestó un par de consultas. “Mañana hablamos, estamos concentrados”, mencionó el DT. Ante la consulta de si iba a seguir dirigiendo al club en el futuro, fue claro al responder que “vamos a continuar, ¿quién dijo lo contrario?, versiones hay siempre”, subrayó el técnico.

Acerca de la planificación que alista para la pretemporada antes de arrancar el certamen Apertura y la disputa de la Copa Libertadores, Vigevani indicó que “tenemos todo planificado y comunicaremos todo en la última rueda de prensa que tendremos”.

El pasado fin de semana, Vigevani dijo a la prensa que “si después de toda esta campaña no me veo dirigiendo la Copa Libertadores, la verdad no dirijo más, porque es muy difícil dirigir un equipo y sacar todos estos números. Sinceramente es muy difícil”.

El presidente de Baisa, Marcelo Claure, aún no se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la renovación del contrato del técnico, que presuntamente fue acordada de manera verbal.

El que no quiso hablar nada y optó por el silencio fue el gerente deportivo, Sabino Aguad, quien está encargado de gestionar la llegada de refuerzos para el equipo y la renovación de contratos con otros. El chileno fue increpado el pasado miércoles por hinchas celestes en las tribunas del estadio Édgar Peña. La afición le pidió renovación de los contratos de Juan Carlos Arce y Juan Miguel Callejón, de acuerdo a los videos que circularon en las redes sociales, Aguad pasó un mal momento en ese estadio.



Fuente:paginasiete.bo