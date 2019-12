Denuncian abusos y despidos ilegales en gestión de Dockweiler

Luis Escóbar / La Paz

El 21 de octubre, un día después de las elecciones presidenciales, la administración de Mi Teleférico comenzó una serie de despidos que llegaron a medio centenar, denunciaron los afectados. Los extrabajadores indicaron que en la gestión del gerente de la firma estatal, César Dockweiler, se cometieron al menos cuatro irregularidades.

Según los denunciantes, en la anterior administración los trabajadores debían dar de su sueldo un 3% de “aporte voluntario” mensual para el Movimiento Al Socialismo (MAS), eran obligados a asistir a los actos gubernamentales y eran vigilados rigurosamente en el uso de sus redes sociales. Contaron además que en las últimas semanas incrementaron el número de personal que militaba en el partido del expresidente Evo Morales.

Respecto a las denuncias, Página Siete intentó comunicarse con el exgerente Dockweiler, pero no tuvo respuesta.

“Debíamos entregar el 3% de nuestro salario como aporte voluntario al partido y ese porcentaje era fijo para todos: desde los cargos altos hasta los que ganaban lo mínimo”, dijo uno de los representantes de los extrabajadores que prefirió guardar su nombre en reserva.

Como segunda denuncia se refirió a que en los tres años del sistema de transporte se crearon más cargos para que ingresen militantes del MAS. “Por ejemplo, en los primeros años de vida del teleférico había un operador y auxiliar de operador (en las estaciones)”, sostuvo. Luego, la anterior administración agregó “al operador uno y operador dos; auxiliar uno y auxiliar dos”.

“Se aumentó el personal para que realice la misma función”, declaró. Este incremento del personal fue calificado por este grupo de extrabajadores como “político”. “Son personas de otras entidades estatales que sabían que en el teleférico se gana mejor sin tener profesión. Eso es lo que hemos percibido”, apuntó el representante.

La tercera denuncia se refiere a la obligación de asistir a los actos del MAS. Al principio recibían fichas y luego el control se hizo mediante un biométrico, precisó el extrabajador.

“Teníamos turnos 4×2. Es decir, trabajas cuatro días y descansas dos. A mí me tocó asistir el 23 de marzo (de este año) a un acto cívico. Era uno de mis días de descanso y estuve obligado, pero mi pequeño se enfermó. Pese a todo alcancé para recibir una ficha. Luego me indicaron que no estaba en la concentración porque no aparecí en las fotografías que ellos sacaron del personal”, apuntó.

La cuarta irregularidad se refiere al control de las redes sociales de los trabajadores. El personal estaba obligado a ser amigo de otro trabajador de la empresa estatal por Facebook y tenían la obligación de replicar todo lo que subía en su muro. Así también controlaban las publicaciones de las cuentas personales.

El nuevo gerente de Mi Teleférico, Jorge Bonadona, reconoció que la exadministración realizaba retenciones para el partido y que “no eran transparentes”. Respecto al personal, la actual autoridad afirmó que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están realizando una reingeniería organizacional que no necesariamente significará despidos.

Sobre este caso, Bonadona afirmó que recibieron los reclamos de este grupo de personas. “Al momento se está evaluando si la desvinculación de este personal fue legal o no. Les haremos saber a ellos a la brevedad los resultados”, dijo. “Hicieron un trabajo de optimización, pero no se realizó ninguna reestructuración real y se está evaluando desde la parte legal qué corresponde hacer con estos reclamos”, añadió.

La anterior gerencia retiró a 50 trabajadores y de ellos la mitad está solicitando una reunión con el Ministro de Obras Públicas. “Al día siguiente de las elecciones, llegamos a Mi Teleférico y veo a muchos llorando y me indicaron que estaban despidiendo. Ahí me llaman y la jefa de recursos humanos me agradeció por el tiempo que le dediqué a la empresa y me dijo que mi ítem fue eliminado desde el Ministerio de Trabajo”, declaró el representante de los extrabajadores. “Me indicaron que era una reestructuración y se eliminaría el ítem”, sostuvo.

En las listas digitales, que se publicaron en la página web de Mi Teleférico, las personas afectadas solicitan la explicación de la empresa estatal respecto a las razones de los despidos considerando que hasta el momento no se hizo una reestructuración. “En este grupo había profesionales, ingenieros y técnicos superiores con cinco años de experiencia”, agregó el extrabajador, quien tiene la esperanza de que la nueva gerencia valore todas las cualidades de los profesionales afectados y así los restituya a sus puestos.

Evalúan emitir orden de aprehensión

Proceso El jefe de la división de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Pa, Fernando Guarachi, informó que el exgerente de Mi Teleférico no se presentó a declarar ante el Ministerio Público. “Las investigaciones fueron avanzando. Se citó al exgerente César Dockweiler y a la encargada del área pero no comparecieron”, declaró.

Análisis El jefe de la Felcc afirmó que evaluarán si es pertinente emitir una orden de aprehensión contra el exgerente Dockweiler, investigado por usar ambientes de la estatal para temas políticos, como los guerreros digitales del MAS. "Coordinaremos con el Ministerio Público la pertinencia de emitir la orden de aprehensión correspondiente", afirmó el oficial de la Policía.

