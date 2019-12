La última fecha del Clausura dirime al campeón

Este sábado se juega en extenso la fecha 26 del campeonato Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano, con siete encuentros en horario unificado. Wilstermann, Bolívar y The Strongest llegan al desenlace como los aspirantes a quedarse con la corona, el aviador recibe a Oriente, la Academia jugará en condición de local contra Royal Pari y el Tigre visitará a Destroyers.

En 25 jornadas, el líder es el de Cochabamba con 57 unidades, Bolívar marcha segundo con 55 y The Strongest es tercero con 54.

Con una victoria el cuadro cochabambino se consagra como el nuevo monarca pero también se erige como ganador si empata e incluso si pierde en casa si Bolívar y The Strongest no logran victorias.

La Academia podría ser bicampeón si derrota a Royal Pari y Wilster cae ante Oriente. Si el conjunto valluno empata y el celeste se impone en su partido tendrán que disputar un partido extra por el título dado que igualarían en puntaje.

The Strongest no pierde la esperanza pero solo podría forzar un desempate con Wilster si éste pierde, el atigrado vence a Destroyers y Bolívar no derrota a Royal Pari.

Designaciones arbitrales

El Alto, estadio Municipal de Villa Ingenio: Always Ready – Nacional

Árbitro: Carlos Arteaga. Asistentes: José Antelo y Lucio Bailaba

Potosí, estadio Víctor Agustín Ugarte: Real – Sport Boys

Árbitro: Dilio Rodríguez. Asistentes: William Medina y Juan Barrón

La Paz, estadio Hernando Siles: Bolívar – Royal Pari

Árbitro: Jorge Justiniano. Asistentes: Edson Azero y Alfredo Valdéz

Cochabamba, estadio Félix Capriles: Wilstermann – Oriente

Árbitro: Luis Yrusta. Asistentes: Realuy Vallejos y Rubén Flores

Oruro, estadio Jesús Bermúdez: San José – Guabirá

Árbitro: Julio Gutiérrez. Asistentes: Daniel Lara y Alberto Ramírez

Montero, estadio Gilberto Parada: Blooming – Aurora

Árbitro: Fernando Toeldo. Asistentes: Jorge Baldivieso y Galo Uchurinca

Santa Cruz, estadio Ramón Aguilera Costas: Destroyers – The Strongest

Árbitro: Gery Vargas. Asistentes: Edwar Saavedra y Ariel Guizada

También se define el descenso

En la jornada sabatina también se conocerá al equipo que descienda de categoría y al que juegue por el indirecto y la permanencia.

Destroyers o Sport Boys, uno bajará a su asociación dejando su lugar a Vinto Palmaflor, el campeón de la Copa Simón Bolívar (torneo de ascenso). El equipo de Warnes visitará a Real Potosí y el “cuchuquí” se medirá con The Strongest en Santa Cruz.

Ambos clubes suman 39 puntos en la tabla acumulada del año. Si hay igualdad en la sumatoria de puntos, entre ambos al final, se define con un cotejo extra que la Comisión Técnica Transitoria de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debe programar y establecer la sede del compromiso.

El que quede en la penúltima posición jugará contra Real Santa Cruz, el subcampeón de la Simón Bolívar para intentar mantenerse en la División profesional.

(27/12/2019)

Fuente:la-razon.com