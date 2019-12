Si mañana hay campeón, será Wilster o Bolívar

Si mañana hay campeón, será Wilstermann —que tiene más chance— o Bolívar. En cambio, The Strongest no cuenta con ninguna posibilidad de coronarse en esta vigésimo sexta fecha —la última del torneo Clausura— y su única opción remota para alcanzar el título es forzar a un partido de definición con el aviador en campo neutral.

Los resultados de los siete partidos de la jornada 25 disputados en el día de la Navidad postergaron la definición hasta la última fecha, aunque el podio se mantuvo intacto con los triunfos de los tres.

Wilster, con 57 puntos, sigue liderando la tabla de posiciones; le persiguen Bolívar (55) y The Strongest (54). El aviador ha conseguido mantener la diferencia de dos unidades sobre el segundo y de tres sobre el tercero, lo que le da tranquilidad para afrontar la última fecha como favorito.

Además, el valluno es el único equipo que depende de sí mismo, por eso, si mañana le gana a Oriente Petrolero será suficiente para consagrarse campeón, pues ya no habría manera de que los otros alcancen su puntaje (llegaría a 60 unidades).

En cambio, para que Bolívar obtenga el bicampeonato deberán darse dos scores: ganarle a Royal Pari y que Oriente le dé una mano y derrote a Wilster. En ese caso superaría por una unidad (58 a 57) al aviador.

Partido de definición. Hay dos caminos para que se produzca un empate en el primer lugar obligando a jugar un partido de definición por el título en cancha neutral.

En los dos casos estaría involucrado Wilstermann. O sea que si el aviador no logra consagrarse mañana, de todas maneras dispondría de una oportunidad más para alzar la copa.

Una opción es que tenga que definir con Bolívar. Para que ello se dé, Wilster tendría que empatar con Oriente y, a su vez, la Academia derrotar a Royal Pari. Rojos y celestes igualarían a 58 puntos.

La otra es que juegue por la corona con The Strongest. Para llegar a eso sería necesario un “cóctel” de tres resultados: que el Tigre le gane a Destroyers, que Bolívar pierda a manos de Royal Pari y que Wilster también caiga con Oriente. Así, habría un empate en el primer lugar, a 57 puntos, entre aviadores y atigrados.

A la Copa ¿por gol diferencia? Aparte de estar obsesionados con el título, Wilstermann y The Strongest están persiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores 2020 como Bolivia 2, o sea, el pase directo a la fase de grupos (en este caso al C).

Ganará ese cupo el campeón siempre y cuando éste no sea Bolívar.

Según una mezcla de resultados, podría darse que aviadores y atigrados empaten en el segundo lugar: que Bolívar gane su partido (haría 58 puntos) y se proclame campeón, Wilster pierda el suyo (se quedaría con 57) y el Tigre obtenga una victoria (llegaría también a 57). En ese caso habría que aplicar el gol diferencia para definir para cuál de los dos será el pasaporte a los grupos coperos: The Strongest está en mejor situación en ese ítem con +44 contra +34 de Wilstermann.

Las posibilidades

1 Wilstermann, campeón. El aviador ganará el torneo si derrota a Oriente Petrolero. Pero también hay otra opción: si empata o incluso si pierde y tanto Bolívar como The Strongest no ganan.

2 Bolívar, campeón. Si vence a Royal Pari y, a la vez, Wilstermann pierde frente a Oriente ese par de resultados le darían a la Academia el bicampeonato tras haber ganado el Apertura en la primera mitad del año.

3 Empate entre Wilster y Bolívar. Si Wilstermann empata con Oriente y Bolívar le gana a Sport Boys, ambos igualarían a 58 puntos y tendrían que ir a un partido de definición por el título.

4 Empate entre Wilster y The Strongest. Si Wilstermann pierde ante Oriente, The Strongest le gana a Destroyers y Bolívar empata o pierde con Sport Boys, aviadores y atigrados tendrían a 57 puntos, obligando a un partido de desempate por el título en cancha neutral. 5 Empate, pero por ir a la Libertadores. Aviadores y atigrados también podrían empatar a 57 puntos en el segundo lugar. Bolívar sería campeón si derrota a Sport Boys. Entonces, Wilster y The Strongest definirían la clasificación de Bolivia 2 a la Copa Libertadores por gol diferencia. En este momento, el aviador tiene +34 y el Tigre está mejor, con +44.

(27/12/2019)

Fuente:la-razon.com