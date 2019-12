Chicha-ron, el trago vegano que Magick servirá para Año Nuevo

Madeleyne Aguilar A / La Paz

La esencia de chicha destilada y el sabor de un ron artesanal a base de caña se combinan en el cóctel llamado Chicha-ron. En el café cultural Magick lo sirven en un vaso old fashion cubierto con maíz tostado molido, cual si fuese sal sobre una copa de Margarita.

Para el gastrónomo y responsable del bar, Francisco Bejarano, la aventura de crear una nueva bebida inició con la invención del nombre por parte del propietario del café, Stephan Gamillsheg.

“Apoyándonos en la tradición andina de la elaboración de la chicha, decidimos utilizar choclo cocido en agua con haba tonka y todas sus capas protectoras”, manifiesta Bejarano.

Los granos se procesan con Kombucha, una bebida probiótica fermentada, que le da la cualidad de chicha a la bebida. El sabor también proviene del Killa a base de maíz, el primer whisky reposado hecho en Bolivia.

Para colar el líquido se usa una tela de tocuyo. El doble filtrado fino deja sin sedimentos la mezcla. En la tela, quedan los restos del colado, que se fríen con aceite vegetal y se deshidratan con azúcar morena para obtener una especie de tierra de maíz que sirve para coronar el vaso.

También se utiliza un jarabe de coca tostada, zumo de jengibre y, el toque final, una pizca de sal rosada proveniente de Tarija.

“En el trabajo conjunto con los jóvenes talentos: Boris, Brian, Sergio, Carlos -encargados del bar- obtuvimos como resultado una bebida con matices entre colores hueso, beige y blanco. Oscurecida por el jarabe, con notas picantes por el jengibre”, presume orgulloso el creador.

El cóctel que se encuentra en la sección Los Waskiris de la carta, por su alto contenido alcohólico. Al probarla uno no termina de entender la fórmula de ese agradable sabor, ligeramente ácido, dulce, picante y una nota salada al final.

“La reacción de nuestros clientes en general es buena. La parte divertida es escuchar a las personas, en el momento de pagar la cuenta, hablando de pagar un chicha-ron, cuando nuestra oferta en comida es 95% vegetariana/vegana. Suena más a una conversación en una peña tradicional dónde se venden cárnicos y coctelitos”, comenta el líder del bar.

Un café cultural

En Magick hay gastronomía, coctelería, barismo y eventos culturales. Este espacio constantemente es escenario de eventos creativos.

Durante la semana se ofrecen talleres. Los martes hay clases de Tango y Milonga. Los jueves ofrecen jazz o música suave. Los viernes se presentan grupos más grandes o shows de comedia Stand-up. Los sábados también hay celebraciones.

Además se destaca la música folklórica. El propietario gusta interpretarla con instrumentos nacionales, como la tarka.

El negocio inició con barismo. “Los daneses tomamos mucho café, pero no lo producimos. Llegando a Bolivia -en 2012- vi que en Coroico, Caranavi y otros lugares, hay excelente café, pero los bolivianos no tenían acceso a él. Entonces me inspiré para abrir una cafetería”, cuenta el propietario Stephan Gamillsheg.

Actualmente, también es un restaurante que ofrece comida criolla paceña y altiplánica. “Lo combinamos con técnicas internacionales. Es una fusión con mucha raíz , pero también apertura al exterior”, dice.

Destaca que la característica del menú es comida “altamente saludable”. Además, ofrece platos vegetarianos y veganos, “comida sin crueldad”, lo llama Gamillsheg.

El propietario, el jefe de cocina, Antonio Gumiel, y el encargado del bar, Francisco Bejarano, crearon un nuevo menú, con recetas tradicionales que tienen 99% ingredientes bolivianos.

“La mayoría de nuestros insumos vienen de pequeños productores. Por ejemplo, todas las cervezas son artesanales. También tenemos productos de El Alto, Batallas, Huajchilla. Unos deliciosos hongos de Mecapaca”, explica Gamillsheg, quien ya obtuvo la nacionalidad boliviana.

La carta incluye Kalapurka, ensaladas con vegetales frescos; platos fuertes como el Pampaku Magick con hongos ostra, amaranto, tubérculos; Charcutería de seitán y verduras. Para los grupos ofrecen Apthapi. Además, hay variedad de postres, quequés, pizzas y sandwiches.

“Hay mucho por descubrir, para hacer de lo boliviano algo especial” finaliza.

Fiestas temáticas

Desde el 2014 es una tradición para Magick que la fiesta de Año Nuevo sea temática. Este año los visitantes representarán “las civilizaciones perdidas”. “Será una fiesta, con decoración, performances y disfraz voluntario relacionado a las culturas ancestrales perdidas. Por ejemplo, la cultura Maya, egipcia, babilonia, tiwanacu, etc”, explica el organizador.

Se ofrecerán todos los platillos y bebidas, incluido el Chicha-ron.

Para recibir el 2020

Decoración Se creará el ambiente de las culturas ancestrales perdidas, con exposición de imágenes.

Se creará el ambiente de las culturas ancestrales perdidas, con exposición de imágenes. Entretenimiento Habrá performances que, según prometen, estarán llenas de mística. Habrá sahumerios, música en vivo y presentaciones de la bailarina Von Liberte, DJ Quien, DJ Nina Schatz, DJ JocH.

Habrá performances que, según prometen, estarán llenas de mística. Habrá sahumerios, música en vivo y presentaciones de la bailarina Von Liberte, DJ Quien, DJ Nina Schatz, DJ JocH. Entrada El cover tiene un costo de 50 bolivianos. También habrá promociones especiales toda la noche con bebidas de marcas nacionales.

El cover tiene un costo de 50 bolivianos. También habrá promociones especiales toda la noche con bebidas de marcas nacionales. Premios Se reconocerá a los mejores disfraces e interpretaciones.

