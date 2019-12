Bolívar es el más campeón de la década

Termina una década y se van 10 años más. ¿Qué pasó en los campeonatos del fútbol boliviano entre 2010 y 2019?

La conclusión principal es que Bolívar fue el más campeón: de 20 torneos disputados, la Academia ganó siete, lo que significa el 35% del total.

En esta década siete equipos diferentes alcanzaron la gloria y alzaron el mayor trofeo, pero ninguno tantas veces como Bolívar.

En todo caso, el predominio paceño se sintió fuerte porque el otro “grande”, The Strongest, totalizó cinco coronas, o sea que se llevó el 25%.

Eso significa que entre la Academia y el Tigre, La Paz conquistó 12 campeonatos, lo que equivale al 60% de los jugados. Clara mayoría.

Wilstermann, el flamante campeón del torneo Clausura, ocupa el tercer lugar con cuatro consagraciones. Eso es el 20%.

El restante 20% de estos 10 años se lo repartieron entre cuatro equipos: Oriente Petrolero ganó una vez, Universitario de Sucre otra, como también subieron a lo más alto del podio en una ocasión, el cruceño Sport Boys y el orureño San José.

De Wilster a Wilster. Hay un detalle curioso que emerge del trabajo de Ariel Sanjinés, un lector de Marcas de La Razón a quien le apasionan las estadísticas y cuyos datos sirven para elaborar esta nota: la década comenzó y terminó con un mismo campeón: Wilstermann se coronó en el arranque de 2010 y también ahora, en el final de 2019.

Los otros certámenes que ganó el aviador fueron: uno en 2016 y el otro en 2018, ambos durante el primer semestre.

Las coronas de Bolívar resaltan a partir de 2011. Luego, el equipo paceño de Tembladerani también las obtuvo en 2013, 2014, 2015, un bicampeonato en 2017 y el último cetro cerrando este período, en el Apertura de 2019.

The Strongest, por su parte, ha sido subcampeón “eterno” en los últimos seis campeonatos, o sea, en los jugados —dos por año— entre 2017 y 2019.

La última copa que alzó hasta la fecha —su quinta de esta década— fue la de la Navidad de 2016 al vencer en una final a Bolívar.

Sin embargo, en estos 10 años el Tigre ha dado la alegría a su afición por haberse convertido en el único tricampeón desde la creación de la Liga (1977), por sus éxitos consecutivos en 2011 y los dos siguientes en 2012.

Solo a uno. Parece lejano aquél torneo de 2010 —el segundo— en el que Oriente Petrolero se proclamó campeón. Ese año —cabe anotarlo— el club albiverde también obtuvo el título de un certamen relámpago denominado Play Off de Invierno, aunque el mismo no se lo contempla como título nacional. Después de ello no se asomó a los éxitos deportivos.

Aparte de Oriente, otros tres equipos conquistaron a una corona: en 2014, Universitario de Sucre llevó a sus vitrinas el trofeo por segunda vez en su historia, pero después el club de la Capital se vino abajo, como que ya no está en la División Profesional al haber descendido.

Algo parecido está por ocurrir con Sport Boys. Fue campeón en 2015; sin embargo, está en puertas de desaparecer. De hecho, no se presentó a su último partido del torneo Clausura 2019 y podría ser sancionado con la pérdida de la categoría. Además, ocupa los puestos de descenso.

El último caso es el de San José, que fue campeón en el segundo certamen del año pasado (2018). En 2019 peleó bastante hasta determinado momento por meterse entre los primeros, pero una defectuosa administración de la dirigencia lo llevó a perder puntos en mesa por deudas a exjugadores. De no haber sido por ello, tal vez su suerte hubiera sido otra.

