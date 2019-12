Muere el Pombo Villegas que sobrevivió a la guerrilla del Che

AFP / La Habana

Harry Villegas, sobreviviente de la guerrilla que Ernesto Che Guevara comandó en Bolivia entre 1966 y 1967, falleció ayer en La Habana a los 81 años, informó un noticiero de la televisión local.

El general de brigada en retiro, quien recibió el título honorífico de Héroe de la República de Cuba, murió a causa de “una disfunción múltiple de órganos”, dijo el noticiero, que destacó su “entrega sin límites” a la revolución cubana y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias así como su “lealtad infinita” a Fidel Castro y a Guevara.

Bajo el sobrenombre de Pombo, Villegas participó en los grupos guerrilleros que Guevara lideró primero en el Congo en 1965 y luego en Bolivia.

Fue uno de los cinco guerrilleros, tres cubanos y dos bolivianos, que lograron escapar del cerco militar que aniquiló a esa guerrilla.

Tras regresar a Cuba en 1968, Villegas ocupó altos cargos militares y cumplió dos misiones militares durante la guerra de Angola (1975-1991).

En 1996 escribió el libro de memorias Pombo, un hombre de la guerrilla del Che. “Su quehacer internacionalista fue intenso y pródigo en hechos relevantes”, dijo la televisión.

Nacido en la provincia de Granma (sureste) en 1938, Villegas se unió en noviembre de 1957 a la guerrilla de Castro en la Sierra Maestra, bajo las órdenes de Guevara, a quien admiró profundamente toda su vida. Tras el triunfo de la revolución en 1959, fue jefe de la escolta del mítico guerrillero.

Cumpliendo su voluntad, los restos de Villegas fueron cremados y su sepelio se realizará el lunes en el Panteón de las Fuerzas Armadas del Cementerio de Colón, en La Habana.

En octubre de 2017 el excombatiente y amigo del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara, retornó a la región de Vallegrande después de 50 años para un homenaje que hizo el gobierno de Evo Morales a los caídos en la Higuera.

En la oportunidad, Villegas destacó los logros que Bolivia alcanzó en los últimos años por la vía pacífica. “Para mí son recuerdos muy fuertes, pero los logros que ha alcanzado este pueblo por la vía no guerrera, no armada, sino por la vida pacífica, que no quiere decir que no haya que defenderla, satisface. Pienso que las aspiraciones del Che y de todos los compañeros que cayeron aquí se cumplen”, dijo a los periodistas, según ABI.

Villegas conocido mundialmente como Pombo, nombre que utilizó en las guerrillas internacionalistas en el Congo y Bolivia, dijo que las revoluciones no se hacen para el mal de los pueblos, sino, para mejorar sus condiciones de vida. “Siempre, siempre se nos dijo ‘ustedes no son los jefes, ustedes vienen a enseñar’, entonces, imagínense estar otra vez 50 años después por donde tuve que correr tanto, en donde tuve que pelear, es una emoción indescriptible”, recordó en ese entonces.



Fuente:paginasiete.bo