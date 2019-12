Zenteno, el capitán del barco ha vuelto a lo más alto

Edward Zenteno es un referente y caudillo de Wilstermann. Este sábado obtuvo su tercer título con esa camiseta, en dos de ellos levantó el trofeo de campeón como capitán.

En el Clausura de la temporada 2015- 2016 y el Clausura 2019 fue pieza clave dentro del éxito. En el Apertura de 2018 no pudo hacer lo mismo porque pesó en su contra una suspensión de un año emitida por la Conmebol, por haber dado resultado positivo en un control antidopaje en Copa Libertadores de América. Pero antes de que saliera el fallo jugó varios partidos.

La sanción no le quitó nunca las ganas de jugar, Wilstermann le dio su apoyo y le renovó contrato al considerarlo su jugador símbolo. En esa época difícil estuvo con sus compañeros en las prácticas y desde la tribuna fue un hincha más.

Su vuelta al terreno de juego se registró el 24 de febrero de 2019, recuperó el cintillo de capitán y rápido reasumió su rol de líder del monarca del balompié nacional.

Con perfil bajo decidió hace más de un año no tener contacto con periodistas, no daba entrevistas ni asistía a las conferencias de prensa. Quienes están cerca de él aseguran que se fijó como objetivo jugar, rayar a buen nivel y ser nuevamente el referente de su equipo, en respuesta a una sanción que siempre la calificó de injusta y que le privó de jugar durante un año.

El sábado rompió ese silencio y dedicó el título a la hinchada. “Somos los mejores del campeonato y estoy muy contento con lo que hicimos desde el inicio. Se armó un buen plantel y pese a muchas adversidades salimos campeones, se lo dedicamos a la gente que se dio cita en el estadio y a quienes desde afuera alentaron. Al hincha siempre va nuestro agradecimiento”, dijo Zenteno en el festejo.

Para el inicio de la segunda mitad de la temporada, el brasileño Alex da Silva anunció su retirada del fútbol y el club contrató al paraguayo Ismael Benegas, con quien Zenteno formó una pareja fuerte en la zaga central que se consolidó con el paso de los partidos. Una prueba de la buena conjunción es la poca cantidad de goles recibidos.

En el Clausura fue uno de los que más jugó: 25 de 26 partidos y aportó con tres goles para su equipo, el primero en el 2-0 a Blooming en casa por la sexta jornada, el segundo en la importante victoria de local 3-2 sobre Sport Boys de la fecha 24 y el más celebrado fue el del sábado, que abrió la ruta del triunfo para la obtención de otra corona.

El ‘aviador’ es el equipo que le marcó su carrera deportiva desde que a los 15 años llegó y fue cedido a su segunda plantilla (San Pedro). Su debut en el profesionalismo fue en la temporada de 2003.

“Siempre fui hincha de Wilstermann, cuando era niño mi padre me llevó al estadio y desde esa vez me identifiqué con el club”, le dijo hace un tiempo a Marcas Plus de La Razón.

Esa identificación hizo que fuera querido por el hincha, por sus compañeros y dirigentes que siempre destacan su determinación de poner al Rojo como su prioridad a la hora de negociar contratos, porque clubes del interior pusieron sus ojos en él y su respuesta fue la misma: prefería quedarse en Cochabamba.

Su corta estadía en The Strongest y el título obtenido con Aurora en 2008 no le hicieron cambiar el sentimiento por el club de sus amores. “Me debo solo a Wilstermann”, fue la otra frase que acuñó.

Su contrato terminó el sábado y espera que la dirigencia lo contacte para renovar.

Por su buen momento fue titular inamovible en la selección en los últimos años, con Ronald Raldes jugaban de memoria en la última línea. Hoy, a los 35 años, (5 de diciembre de 1984) piensa que si hay algún llamado estará disponible para seguir aportando.

Sanción está en el pasado

El episodio más triste en la carrera del capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, tuvo que ver con la sanción de un año calendario que le impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por haber dado positivo en un control antidopaje.

La sustancia encontrada en la muestra de orina del jugador fue Higenamine, prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde el 1 de enero de 2017. El examen se realizó tras el cotejo en el que Wilstermann enfrentó a Vasco da Gama por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de América, el 14 de febrero del año pasado.

Esa sustancia era para reducir de peso, pero el jugador no se enteró de que estaba en la lista prohibida. La suspensión temporal al capitán llegó el 14 de mayo. Antes jugó algunos partidos de la División Profesional por las apelaciones que presentó en su defensa.

El 17 de septiembre de 2018, la Conmebol anunció oficialmente su suspensión hasta el14 de febrero de 2019.

Su regreso se dio el domingo 24 de febrero en el lance en Cochabamba contra Guabirá (0-2). El técnico en ese entonces era Miguel Portugal.

(30/12/2019)

Fuente:la-razon.com