Iniciarán juicio oral a Cristina por irregularidades en obras

EFE / Buenos Aires

Un juez anunció un juicio oral contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la presunta cartelización de la obra pública durante su Presidencia (2007-2015), confirmaron fuentes judiciales.

Esta vista oral, que dirige Claudio Bonadio y para la que todavía no hay fecha de inicio, sentará de nuevo en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya afronta desde mayo pasado un juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su Gobierno y está a la espera de que comiencen otros cuatro más.

En esta ocasión, Bonadio, el juez de instrucción que encabeza la mayoría de las causas que afectan a la exmandataria, apunta a que entre 2003 y 2015 se creó un “sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático”.

El expediente es una derivación de la “causa de los cuadernos”, que se destapó en agosto de 2018 después de conocerse unas libretas en las que un chófer del Ministerio del área de obras públicas anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

Desde hace tiempo, la exmandataria y actual vicepresidenta, quien se encuentra desde el pasado fin de semana en Cuba visitando de nuevo a su hija Florencia, tratada allí por problemas de salud, reitera que todas las acusaciones en su contra son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial impulsada por el anterior mandatario, Mauricio Macri (2015-2019).

“Me absolvió la historia”

El procesamiento de la actual vicpresidenta argentina en la causa por presunta cartelización de la obra pública, decidido por el juez Bonadio en junio pasado, fue confirmado a finales de octubre pasado por la Cámara Federal, un tribunal de alzada.

El 2 de diciembre, cuando solo quedaba una semana para asumir como presidenta -tras ganar las elecciones del 27 de octubre con Alberto Fernández a la cabeza-, la líder del peronismo kirchnerista debió declarar por primera vez en un juicio y se mostró muy crítica con su situación.

“Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia”, concluyó Fernández, para levantarse sin aceptar responder preguntas de los jueces.

Sobreseimientos

En los últimos meses del año, la Justicia ha tomado diversas decisiones respecto a algunos de los ex altos cargos de los Ejecutivos de Kirchner y Fernández, entre las que se incluyen algunas excarcelaciones, absoluciones y sobreseimientos.

La más reciente respecto a la exmandataria se conoció el 23 de diciembre, cuando un tribunal revocó la orden de prisión preventiva que pesaba sobre la expresidenta -que nunca se hizo efectiva por tener fueros desde que fue elegida senadora en 2017- por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

En su discurso de investidura del 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández se refirió a la reforma que impulsará su Gobierno para que “nunca más” haya una justicia que “decide y persigue según los vientos políticos del poder turno”.

El nuevo mandatario consideró que los últimos años se han visto “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”

Fiscal de los cuadernos fue procesado

Un juez argentino procesó la anterior semana por asociación ilícita e incumplimiento a deberes de funcionario público al fiscal federal Carlos Stornelli, quien está a cargo de varias causas de presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, actual vicepresidenta, en un fallo de 524 páginas.

El juez federal Alejo Ramos Padilla embargó además al fiscal por diez millones de pesos (159 mil dólares), según el escrito.

Stornelli, de 59 años, estuvo a cargo de la investigación de la megacausa conocida como “cuadernos de la corrupción”, sobre supuestos sobornos para la concesión de obras públicas por más de 160 millones de dólares durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

En la causa están procesados la expresidenta, exministros y decenas de empresarios, y fue elevada a juicio oral sin fecha. (AFP)

Fuente:paginasiete.bo