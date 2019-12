Kohler: Se afectó al turismo pero no fue en un 100% 

“Se afectó al turismo, pero no en un 100%. No podemos decir que hubo un bajón total del ingreso de turistas”, indicó la viceministra de Turismo, Katherine Kohler. Añadió que el Viceministerio de Turismo solicitó a la Cancillería la emisión de comunicados que expliquen lo que pasó en el país. “Que se diga que no hubo un golpe de Estado y que hay un Gobierno transitorio”, afirmó.

La autoridad explicó que el comunicado fue hecho público y enviado a las embajadas. Sobre todo, a aquellas que durante los conflictos lanzaron alertas para sus conciudadanos.

“En este momento las personas ya se pueden movilizar por el país sin ningún problema, ya ese proceso de octubre hay que ir pasándolo para no seguir afectando la imagen. Como nuevo Gobierno debemos dar nuevas líneas de la promoción y difusión de los atractivos”, sostuvo la autoridad.

Adelantó que ya se tienen algunas estrategias listas, éstas comprenden el relanzamiento de varios destinos. Uno de los objetivos principales es la reactivación del turismo de Rurrenabaque en Beni, donde se estima que hubo una caída del 60%.

Pese a que el sector trata de ser positivo, hay temor por la cercanía entre las elecciones nacionales y el Carnaval, una de las épocas altas para el turismo boliviano.

“Nuestro carnaval es único y está entre los cinco principales del mundo, junto con Río y Venecia. Hay que ver cómo promocionarlo y dar una buena imagen”, dijo el presidente de Abatur, Giovanni Villanueva.

Kohler sostuvo que las elecciones y el Carnaval distan por un mes, por lo que no influirá. Añadió que al ser un evento muy importante para el turismo boliviano se prepara una promoción agresiva que ya dio inicio. “Seguir pensando en negativo nos hace daños a los bolivianos. Hay que ser más positivos”, manifestó.

Eliana Ampuero, del Colegio de Profesionales en Turismo, manifestó que, aunque ya pasaron los conflictos, los efectos continúan. “El sector se encuentra en una emergencia total. Necesitamos acciones concretas y fuertes para aminorar el impacto. Es necesario políticas públicas que promocionen la imagen del país. Hacia afuera la incertidumbre es grande”, manifestó.

Indicó que desde el Comité de Defensa del Turismo, en enero, se desarrollarán cuatro mesas de trabajo muy importantes para sacar al sector de la emergencia. Se tratará la transitabilidad del turista en conflictos, protección del patrimonio turístico (concretamente el Valle de la Luna y la Chiquitania), afectaciones al sector privado y la imagen turística de Bolivia.

Fuente:paginasiete.bo