Vivas, heredero de la filosofía Bielsa, asume el reto de catapultar a Bolívar

El nuevo DT del club Bolívar, Claudio Vivas, tiene gran influencia de un experimentado y galardonado entrenador, Marcelo Bielsa, con quien compartió en varios equipos del continente americano, Europa e incluso en la selección rioplatense por más de dos décadas.

Comenzó su periplo como su asistente en 1992 cuando condujeron las riendas del club Newell´s Old Boys de Argentina, de 1994 a 1995 Atlas de México, 1995 a 1996 América de México, de 1997 a 1998 trabajó junto al rosarino en Velez Sarsfield de Argentina, en 1998 fue su ayudante en Espanyol de España y finalmente lo apoyó en la selección argentina (mayor y sub-23) de 1998 a 2004.

La enigmática filosofía de Bielsa ha trascendido en varios países, basada en una exigente táctica y el reconocido manejo situacional en los planteles que le ha tocado dirigir y que lo han erigido como uno de los entrenadores más influyentes del planeta.

«Yo creo que él no podía tener relación con los jugadores, no tenía una llegada permanente. Necesitaba de alguien para poder conectarse. Bielsa no tenía manejo del grupo, pero sí tenía excelente manejo de la situación en cuanto a las cuestiones futbolísticas”, contó Vivas en una entrevista concedida al portal de ámbito.com hace algunos años.

Vivas, quien fue nombrado director técnico de la Academia el sábado por la noche, también tiene un rico historial como estratega principal. Fue el responsable técnico de clubes de México, Argentina, Perú y también a la selección sub-20 de Chile.

Ahora asume el reto de lograr títulos con la Academia y como principal desafío la Copa Libertadores de 2020 que arranca en marzo para el cuadro paceño. Es el decimoctavo DT en la era Baisa SRL (sociedad anónima que administra al club) del empresario Marcelo Claure.

Antes que él estuvieron Ramiro Blacut (2008), Jorge Habegger (2008), Juan José Peláez (2008), Gustavo Quinteros (2009), Santiago Escobar (2010), Néstor Clausen (2010), Ángel Guillermo Hoyos (2011-2012), Miguel Ángel Portugal (2012-2013), Vladimir Soria (2014), Xabier Azkargorta (2014-2015), Eduardo Villegas (2015), Rubén Insúa (2016), Óscar Villegas (interino 2016), Beñat San José (2016-2017), Vinicius Eutropio (2018), Alfredo Arias (2018) y César Vigevani (2019).

(30/12/2019)

Fuente:la-razon.com