Willan Álvarez, una opción para reforzar The Strongest

Juan C. Toro / La Paz

El delantero nacional Willan Álvarez es una opción para reforzar a The Strongest en la siguiente temporada. La dirigencia del club inició los acercamientos para contar con el ariete.

El futbolista terminó contrato con Aurora de Cochabamba y luego del compromiso ante Blooming anunció el alejamiento del conjunto celeste.

Aunque no existe nada concreto, allegados al futbolista confirmaron que la gente del club paceño consultó por el futbolista para intentar contar con sus servicios este 2020.

De confirmarse la llegada del jugador, sería el tercer refuerzo para el campeonato que se avecina, una vez que también se logró el retorno de Rolando Blackburn, que llegará al país el 5 de enero, y se contrató al central uruguayo Gonzalo Castillo.

En cuanto a renovaciones, el mediocampista Jhasmani Campos afirmó que al parecer no existe interés por parte de la dirigencia atigrada para que siga en el conjunto.

“Teníamos que hablar la semana pasada, no hubo tiempo. Hoy (ayer) pude dialogar con la presidenta Inés Quispe pero estaba en asuntos personales, quedamos en que me llamaría luego y no lo hizo”, contó el jugador desde Santa Cruz.

Ante ello afirmó que comenzará a dialogar con las otras alternativas que tiene, entre ellas la de Oriente Petrolero.

También está pendiente la continuidad del golero Daniel Vaca, quien retornó a Santa Cruz luego de que no se llagara a ningún acuerdo con la institución decana.

Hace un tiempo se dijo que el arquero quiere solucionar algunas deudas pendientes.

Mientras tanto, el dirigente Ronald Crespo confirmó que se busca un reemplazante de Fernando Marteli, quien sufrió la rotura de ligamentos en el partido del pasado fin de semana ante Destroyers.

Sobre el inicio de la pretemporada atigrada, el dirigente señaló al programa la Red Deportiva que iniciará el 7 de enero, una vez que el campeonato comenzará el 19.

Fuente:paginasiete.bo