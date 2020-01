Roberto Fernández: ‘Llegar a Bolívar es subir a lo más alto del fútbol boliviano’

El flamante lateral de Bolívar para la temporada 2020, Roberto Carlos Fernández, aseguró que llegar a la entidad paceña es uno de los saltos más importantes en su carrera y una oportunidad para aprender mucho más en el fútbol.

— ¿Cómo asume este nuevo reto de llegar a Bolívar?

— La verdad que iré con muchas ganas de que las cosas salgan bien, porque uno siempre apunta a eso en el equipo que le toque defender. Esperemos que pueda ser de mucha utilidad al técnico y a mis compañeros. Voy con el objetivo de buscar, en principio, un puesto en el equipo y aprovechar los minutos que tenga para tratar de consolidarme.

— ¿Cómo se dio su transferencia y por cuánto tiempo?

— Bueno, hace algún tiempo venían conversando entre clubes, hasta que llegaron a un acuerdo y además particularmente me decidí volver al país por muchas razones. Hasta el momento no sabemos por cuanto tiempo estaré ligado a Bolívar, seguramente habrá un panorama más claro cuando me presente al club y firme el contrato respectivo.

— ¿Se imagina que en Bolívar la exigencia es aún mayor?

— El club siempre está peleando cosas grandes, todos los años apunta a la lucha por el título, tiene un plantel de jugadores experimentados de quienes también se puede aprender bastante. Llegar a Bolívar es subir a lo más alto del fútbol boliviano y eso debemos aprovecharlo. También me tocará trabajar bastante en la altura porque hay que adaptarse lo más rápido posible.

— ¿Qué sabe de Claudio Vivas?

— Estuve revisando la trayectoria del profesor y considero que es un gran profesional, muy trabajador, además, acá el profesor César Farías hizo buenos comentarios sobre el técnico de Bolívar y ahora solo queda conocerlo y tratar de adaptarse a su forma de trabajo y estilo de juego.

— ¿Qué le puede decir a la hinchada del Bolívar?

— Que cuando me toque ingresar voy a dejar todo en la cancha. Trabajaré al máximo para contribuir a los logros del plantel y del club. Creo que el apoyo de los hinchas es fundamental para un jugador, nosotros solo podemos devolverles con mucho trabajo, me siento ansioso por llegar a Bolívar y sumarme al grupo.

— ¿También podrá jugar Copa Libertadores?

— Sí, a nivel de clubes se me abre la posibilidad de tener la oportunidad de debutar en un certamen de mucha trascendencia para un futbolista como es ese torneo, mucho más cuando Bolívar juegue contra el Palmeiras, Tigre, equipos de alto nivel competitivo por lo que se tendrá que llegar bien preparado. Ese hecho también es una motivación adicional, voy con la ilusión de tener chance en ese torneo y aportar al grupo.

— ¿Cuánto le sirvió la experiencia adquirida en España?

— Sin duda alguna mi paso por el fútbol español me ayudó a crecer en todo aspecto, pienso que logré mayor roce. Ahora veo el fútbol desde otra óptica, aprendí nuevas cosas y sobre todo a no despreciar a cualquier rival. Allá se aprende mucho a lo que es jugar profesionalmente, desde la parte disciplinaria hasta el aspecto táctico. Me quedo con grandes enseñanzas.

— ¿Acabó titular en el Leonesa?

— Terminé jugando como titular, pero se presentó lo de Bolívar y junto a la gente que me maneja se optó por Bolívar y además en La Paz las opciones de llegar a la selección son más factibles, es lógico que uno primero debe rendir en su equipo y ahora en la selección Sub-23.

— ¿Se quedará sin vacaciones?

— Sí, se dio esa coyuntura porque ahora estoy concentrado con la Sub-23 junto al profesor César Farías, pensando en llegar bien al preolímpico de Colombia, así es nuestro trabajo y seguramente más adelante habrá tiempo para estar con mi familia, porque luego inmediatamente me debo incorporar a Bolívar.

(31/12/2019)

Fuente:la-razon.com