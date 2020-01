FBF espera fallo del TJD que definirá qué equipo desciende

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) solo espera el fallo del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) por el “caso Aurora” para determinar si el Equipo del Pueblo o Destroyers desciende directamente de categoría para esta temporada.

La dirigencia dejó establecido que la desafiliación de Sport Boys por no presentarse a jugar un partido no significa que el descenso ya está cubierto, “debe haber un club que regresará este año a su asociación y será el que ocupe el último de la tabla de posiciones acumulada. El representante de Warnes ya no cuenta en los torneos, ha sido borrado después de conocerse la sanción del Tribunal”, señaló Freddy Cortez, delegado del fútbol de asociaciones ante la FBF.

El TJD acusó recibo de la denuncia de cuatro clubes cruceños (Oriente, Royal Pari, Destroyers y Guabirá) contra Aurora por haber abandonado el terreno de juego en el partido de la jornada 22 del Clausura contra Bolívar en La Paz y piden el descuento de nueve puntos, según indica el artículo 57 del Código Disciplinario de la FBF.

Para ese día el club de Cochabamba envió 11 jugadores juveniles, al final del primer tiempo el partido estaba 5-0 a favor de la Academia y para la reanudación regresaron solo seis jugadores y su delegado argumentó que los otros cinco acusaban malestar estomacal. El árbitro del partido suspendió definitivamente el compromiso.

Si el TJD da la razón a los cuatro clubes cruceños, el conjunto de Cochabamba, que sumó 47 unidades en la tabla acumulada de la temporada, y en cancha conservó su plaza en la División Profesional, perderá 9 puntos y su saldo será de 38, uno menos que Destroyers, y será último en la tabla y descenderá.

Para evitar que el caso sea dejado a medias, la FBF remitió el lunes 30 de diciembre la ampliación de contrato por seis meses al TJD. “Su labor estará garantizada porque no podemos dejar casos pendientes”, señaló César Salinas, titular de la FBF.

Si el TJD declara infundado el reclamo, Destroyers, con 39 puntos en las posiciones de la temporada 2019, volverá este año a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

La FBF, por otra parte, ya remitió a Sport Boys el fallo del TJD que lo declara desafiliado de la División Profesional. Este año jugará en su asociación, pero la sanción va más allá porque está impedido de regresar a la máxima categoría por los próximos cinco años.

El partido por el indirecto, en suspenso

La Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dejó en suspenso el partido único por el descenso indirecto que deben jugar el penúltimo de la tabla acumulada de la División Profesional con Real Santa cruz, subcampeón de la Copa Simón Bolívar.

Como todavía no está definido qué club perderá la categoría (Destroyers o Aurora), Real Santa Cruz está a la espera de una determinación que tomará la dirigencia de la FBF.

Ayer trascendió que como quedarán 13 clubes en la División Profesional, el club cruceño subirá automáticamente a la primera división para completar el cupo de 14 que dice el estatuto de la FBF.

El cotejo del indirecto debía jugarse el martes 31 de diciembre, pero mientras se espera el fallo del TJD la programación podría esperar al menos unos días más.

En la Comisión Técnica consideran que hasta el fin de semana puede haber novedades pues para el lunes está previsto el Consejo Superior de la División Profesional en Santa Cruz para armar el calendario del fútbol de este año y posiblemente elaborar el fixture del primer torneo Apertura que será todos contra todos y se prevé debe finalizar en mayo por la Copa América 2020.

“Estamos esperando que el Tribunal se pronuncie por las demandas que están en su poder para tomar decisiones y cerrar la temporada, como dice la normativa. En este momento la dirigencia no puede tomar acciones”, dijo César Salinas, presidente de la FBF.

