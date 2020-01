Buscan que Piñera vaya a la Corte Penal Internacional

EFE / Santiago de Chile

El Partido Comunista de Chile (PCCh) quiere que el presidente del país, Sebastián Piñera, responda ante la Corte Penal Internacional por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis, denunciadas por distintos organismos, confirmó su líder, Guillermo Teillier.

“Estamos estudiando una presentación ante la Corte Penal Internacional, hay un equipo de juristas que la están preparando y estará lista previsiblemente la próxima semana”, apuntó.

El partido enviará al tribunal internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), los informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Los cuatro organismos denunciaron que las fuerzas de seguridad chilenas cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como torturas, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y agresiones sexuales, durante el estallido social que vive el país desde mediados de octubre.

La formación remitirá además los informes del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha interpuesto en los tribunales chilenos 943 denuncias contra los agentes del Estado.”Estamos preparando una serie de presentaciones con el objetivo de que el fiscal de la corte la estudie y abra un caso, pero no es una denuncia porque no se cumplen los requisitos, ya que no se han agotado los recursos judiciales internos”, explicó la diputada Carmen Hertz.

