Oviedo arriba a La Paz y promete esfuerzo para retribuir en la cancha su contratación

El jugador paraguayo Fidencio Oviedo arribó este jueves a la ciudad de La Paz para sumarse al primer plantel del club Bolívar y prometió esfuerzo para retribuir en la cancha su contratación. También llegó el delantero argentino Marcos Riquelme que retorna al equipo.

«Bolívar está a la altura de todos torneos y este año no será la excepción. Trabajaré duro, con humildad y sacrificio para llegar a lograr el objetivo”, dijo el mediocampista en sus primeras declaraciones a la prensa en el aeropuerto de El Alto.

«Soy un hombre de mucha marca, mucho juego, me gusta estar siempre en contacto con la pelota, me gusta recorrer todo el campo de juego, me siento físicamente bastante bien, después es sacrificio y humildad», acotó el centrocampista.

Consideró un grupo complicado el que le tocó a Bolívar en la Libertadores, donde están equipos brasileños, y que la Copa es un torneo internacional que «da mucha vidriera», «hay que estar a la altura», dijo.

El argentino Marcos Riquelme también arribó a La Paz. El delantero retornó a la Academia tras su paso por el fútbol chileno al cual recayó a préstamo.

(03/01/2020)

Fuente:la-razon.com