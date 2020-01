De 117 mujeres asesinadas en 2019, 100 eran sustento económico de sus familias

Verónica Zapana S. / La Paz

Concepción Ch., de 55 años, era ayudante de cocina y lavaba ropa ajena para mantener a sus ocho hijos, cuatro de ellos menores de edad. Fue asesinada el 2 de enero de 2019 con varias puñaladas de su pareja Tito F. en la ciudad Santa Cruz.

La historia de Concepción no es la única. De las 117 víctimas de feminicidio en 2019, 100 eran el sustento económico de sus familias (85,4%), según un registro elaborado por Página Siete. Este informe se basa en los reportes policiales y judiciales, además de testimonios de los familiares de las mujeres asesinadas y monitoreo.

“Mi mamá trabajaba y se encargaba de mantener a mis cuatro hermanos menores. Ellos tienen 17, 15, 14 y 12 años”, contó Wilson Valero, hijo mayor de Concepción.

De las 100 mujeres asesinadas que eran el sustento económico de sus hogares, el 60% se encargaba de los gastos de sus hijos (Alimentación, salud y educación, entre otros). El 30% ayudaba a sus padres y hermanos, de acuerdo al reporte de este medio.

Según la activista Sonia Montaño, estos datos son alarmantes, ya que “antes se veía a la independencia económica como un factor protector (…) pero ahora se ve que ni eso protege a la mujer”.

La directora de la Red de Lucha Contra la Violencia, Peky Rubín de Celis, dijo que el hecho de que una mujer sustente a la familia con su pareja, en los últimos años se convirtió en una situación de peligro. “Para el varón, (esta situación) pone en duda su virilidad porque el sistema ha impuesto que él debe mantener a su familia, pero cuando no se cumple ese mandato hay una resistencia y una reacción contra la mujer”, aseguró.

Rubín de Celis dijo que en una pareja hay una dinámica psicológica que busca el poder. “Se supone que el que pone el dinero es el que tiene poder, pero en estos casos la mujer no tiene poder porque cree que es una forma de mantener a un hombre a su lado. Esto -aunque parece ilógico- las vuelve más dependientes porque encima deben lidiar con un hombre que tiene una autoestima dañada”, sostuvo. Para la experta, “la frustración” de no tener trabajo y no ser el sustento del hogar genera la agresión. “Que una mujer piense, gane y tenga cierto grado de autonomía es demasiado para un hombre machista”, comentó.

Montaño relató que con la agresión, el hombre tratará de “dominar a la mujer”, pero cuando siente que ya no tiene el control, la asesina. “En el fondo, el feminicidio es el resultado de una situación donde el hombre ya no controla a la mujer”, añadió.

Según el registro de Página Siete, de los 117 feminicidios que se reportaron en 2019, La Paz lidera la lista con 36 casos, le sigue Cochabamba con 25 y Santa Cruz con 21. Oruro tiene 10 y Potosí una cifra similar. Le sigue Tarija con siete, Beni con cuatro y Pando y Chuquisaca dos, respectivamente.

Según el registro de Página Siete, de las 117 víctimas, 48 estaban en edad productiva, es decir entre los 30 a 59 años. 12 tenían entre 14 y 18 años, 41 tenían entre 19 y 29 años y seis tenían entre 60 y 90 años. Y 10 no fueron identificadas.

