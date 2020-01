Feminicidas: 94% planificaron crímenes y 22 tienen sentencia

Luis Escóbar / La Paz

Una semana antes del Día de la Madre -el 27 de mayo del año pasado- dos policías del Batallón de Seguridad Privada de Santa Cruz esperaron a que Rigoberta Barrios salga a trabajar a las 6:00. La secuestraron, asesinaron y la enterraron en un turril. Uno de los verdugos era expareja de la víctima y padre de su niña de meses.

Al igual que los asesinos de Rigoberta, de los 117 feminicidios en 2019, el 94% de los autores planificaron los crímenes contra sus esposas, novias y exparejas, según un registro elaborado por Página Siete.

Incluso los feminicidas definieron cómo escapar y evadir a la justicia. En al menos cuatro casos participaron entre dos y cuatro agresores, por eso el número de acusados en la gestión anterior asciende a 125. De ellos, sólo 22 tienen sentencia.

En el caso de Rigoberta, su exmarido y su camarada planificaron y ejecutaron el feminicidio. Compraron un “chip” y lo registraron a nombre de la expareja de la víctima. Desde ese número enviaron varios mensajes con amenazas de muerte para eliminar toda sospecha sobre ellos.

Para la activista Patricia Flores, un hombre no se convierte en feminicida de la noche a la mañana, en su psicología su pareja siempre fue un objeto de su propiedad. “Cuando la víctima quiso romper el círculo de la violencia y dejarlo, el hombre siempre reaccionó con un incremento de violencia”, explicó.

La especialista sostuvo que hay casos en los que las víctimas denunciaron que se sentían amenazadas y pidieron auxilio porque ya vieron señales de agresiones a ellas y a sus niños, pero no recibieron ayuda. “Es una situación muy grave porque la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es una tragedia social que vive el país. No es el alcohol y las drogas, es la violencia. Lo que hacen estos narcóticos es acentuar esa naturaleza”, dijo.

La socióloga Sonia Montaño consideró que ese tipo de feminicidios demuestran el debilitamiento de la masculinidad de los hombres. “Al no poder cumplir el rol de proveedores, se alimentan con un discurso de odio y comienzan a planificar el momento más cruel. Eso es lo que caracterizan los actuales crímenes a las muertes de hace 20 años, ahora lo que marcan los feminicidios es la premeditación y la crueldad”, afirmó.

Fue el caso del cruel asesinato de Abigail, una joven de 18 años que fue golpeada brutalmente por su exenamorado. El agresor -que era un compañero de colegio- arrojó el cuerpo sin vida de la víctima en un barranco cercano a su casa.

Según el registro de Página Siete, 38 víctimas de feminicidios perdieron la vida a golpes y con saña. Otras 36 fallecieron a causa de ataques con cuchillos, incluso hay mujeres que fueron asesinadas con 88 puñaladas. Fue el caso de Yenifer E.R., una joven de 21 años y madre de un niño que quedó en la orfandad.

Otras 26 perdieron la vida por asfixia mecánica y 10 fueron asesinadas con armas de fuego. Dos fueron obligadas a tomar veneno, dos fueron atacadas con dinamita y tres fueron quemadas, según el reporte de este medio.

¿Quiénes son los feminicidas? 65 eran esposos o novios, 35 eran exparejas, ocho no fueron identificados, diez eran desconocidos, cuatro eran amigos y tres eran familiares, de acuerdo con el registro de este medio.

Flores consideró que para evitar estos crímenes debemos “educarnos como sociedad” en todas las esferas, desde el colegio, la policía y la justicia. “Las mujeres deben entender que en las relaciones de pareja las mujeres deben ser conscientes que cualquier hecho de violencia es una alerta de peligro”, añadió.

“Golpear es una señal gravísima y como sociedad debemos emprender procesos educativos para eliminar la violencia desde los niños, en relaciones de pareja y más cuando se constituyeron hogares”, apuntó . Añadió que los medios de comunicación son muy importantes en esta tarea.

¿Cuál es la situación actual de los 125 acusados de feminicidio en 2019? Hasta la fecha sólo 22 tienen una sentencia y 52 -la gran mayoría- aún permanecen imputados o acusados de cometer este delito. Diez se quitaron la vida después de cometer el hecho, diez tienen acusación formal, 18 están en etapa de preliminar y ocho están prófugos, entre otros (ver infografía).

Para Flores, el reducido número de sentenciados demuestra la profunda crisis del sistema judicial. “Hay una ausencia de políticas efectivas para atender los casos de violencia contra las mujeres en las instancias policiales y el espectro judicial. Lamentablemente no es prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, afirmó.

Para la activista, esas dramáticas cifras demuestran que la justicia es “profundamente” machista, patriarcal y violenta contra las mujeres. “Desde que hacen la denuncia hay una larga cadena de revictimización y maltrato hacia ellas”, puntualizó.

Hay 5 policías y un militar acusado

De los 125 acusados por los 117 casos de feminicidios, cinco eran policías y uno era militar, de acuerdo con un registro elaborado por Página Siete.

Dos policías -uno de ellos era expareja de la víctima- asesinaron en mayo del año pasado a Rigoberta Barrios en la ciudad de Santa Cruz.

En abril, un policía mató con un disparo a Noelia Magalí Villarroel en la ciudad de Cochabamba.

En diciembre, un efectivo policial mató con varios disparos a Silvia en la ciudad de Tarija. Fue enviado al penal de Morros Blancos.

Este reporte periodístico revela que ocho victimarios tienen entre 16 y 18 años, 43 entre 19 y 29, son 60 que tienen entre 30 y 59, y hay cuatro adultos mayores. 10 no fueron identificados.

Punto de vista

Mónica Novillo, Dir. de la Coordinadora de la Mujer

“Debe ser prioridad del Estado”

Lamentamos que exista un incremento progresivo de feminicidios en Bolivia. Debemos recordar que el 2018 iniciamos el año alertando de esa aceleración. Un elemento que no se aborda es que muchas de las mujeres víctimas de estos hechos son responsables de los ingresos del hogar, por lo que tienen al cuidado de los niños y en algunos casos representan los únicos ingresos para sostener a la familia de uno, dos o tres niños.

Considero que los impactos del feminicidio recién los estamos sintiendo, por lo tanto, debe ser una prioridad para el Estado boliviano enfrentar con políticas serias y atender la muerte de una mujer en términos sociales.

Fuente:paginasiete.bo