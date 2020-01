Jugadores atigrados fuera de la lista para el Preolímpico

En una conferencia de prensa desde Santa Cruz, este domingo, el seleccionador nacional, César Farías, se refirió al trabajo que los jugadores de la selección Sub-23 vienen realizando en la capital oriental con miras al torneo preolímpico de Colombia; ponderó el progreso de sus dirigidos y cuestionó la determinación de The Strongest de no ceder a sus jugadores, los mismos que no estarán en ese certamen.

“Su entrenador me dijo que no iba a mandar a los jugadores, yo respeto todas las diferencias pero no las comparto aun así estoy seguro de que vamos a hacer un gran preolímpico”

Mañana Farías dará a conocer la lista de oficial de jugadores que irá al torneo, en la misma no estarán los atigrados, salvo Moisés Calero, quien en un acto de aparente rebeldía se presentó la convocatoria.

El equipo patrio viaja el 8 de enero rumbo a Colombia donde sostendrá dos cotejos amistosos con Chile y Colombia antes de debutar oficialmente contra Paraguay el 22 de enero en Pereira.

La selección Sub-23 tuvo en todo este tiempo 68 sesiones de entrenamiento, 43 días de trabajo y 11 partidos amistosos.

