Perros callejeros causan terror en las ladrilleras de Oruro

Luis Escobar / La Paz

El 1 de enero, el atleta Daniel Toroya fue a correr 40 minutos por el sector de las ladrilleras en Oruro. Luego de 20 minutos, fue atacado por perros callejeros y fue auxiliado por dos transeúntes. Este no es un hecho aislado porque, tres días antes y en el mismo sector, un hombre de 39 años sufrió mordeduras por canes en el 90% de su cuerpo.

Toroya, con las piernas vendadas en el hospital, ahora sólo piensa en recuperarse y quedó en segundo plano su entrenamiento para conseguir la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Los perros me atacaron tres veces; la primera batallé, les gané y se fueron; luego volvieron por segunda vez y siguieron por una tercera. Me tiré al agua y gracias a Dios aparecieron dos personas que los hicieron escapar y me salvaron la vida”, contó.

El 28 de diciembre, un hombre de 39 años también fue agredido por otra jauría. El responsable de Zoonosis del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Ernesto Vásquez, informó que la agresión también se produjo en el sector de las ladrilleras. “Este señor ingresó a la una al Hospital General y ante la severidad de las heridas fue trasladado a la clínica Natividad, donde recibió una limpieza quirúrgica. Perdió bastante sangre, estaba con paquetes de plasma y tiene heridas en un 90% del cuerpo”, declaró el funcionario.

En el sector noreste de la ciudad de Oruro, por las famosas ladrilleras, aledañas al botadero municipal, abunda gran cantidad de perros “salvajes” que viven en madrigueras y huecos.

Los trabajadores de las ladrilleras afirmaron que hay criaderos de perros y gran cantidad de cachorros que no los dejan ingresar. Añadieron que no se puede caminar solos por esta zona porque son atacados constantemente.

El funcionario del Sedes informó ayer que la Fiscalía, Pofoma, y Zoonosis capturarán a los perros y enviarán una muestra del cerebro de los animales al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) para descartar un posible caso de rabia.

Casos anteriores

El 21 de noviembre de 2018, perros callejeros atacaron a una niña de siete años en el barrio Juan Pablo II, en inmediaciones a la zona de las ladrilleras. Resultó con lesiones en el parietal izquierdo, detrás de la oreja, con desprendimiento de cuero cabelludo y en el brazo izquierdo tiene una herida punzante y desgarro. El padre no pudo ayudarla porque ella estaba a unos 50 metros y él era atacado por otros perros.

En febrero del año pasado, en la misma zona, una niña de siete años fue atacada por una jauría. Sufrió daños en el tabique nasal y por poco pierde la nariz. Fue operada para limpiar las heridas y luego se sometió a una cirugía plástica.

En octubre del año 2019, perros callejeros “salvajes” atacaron y mataron a cuatro llamas. En ese mes, el Sedes de Oruro informó que hasta ese momento registraron 2.588 casos de ataques de perros a personas en ese departamento.

Tras el ataque de los perros, la unidad de Zoonosis llegó hasta la zona y, además de las madrigueras, descubrió un albergue clandestino de canes de donde rescataron a 17 perros que se encontraban en condiciones deplorables, incluso, algunos de estos animales estaban muertos.

La Alcaldía inició un proceso penal contra la mujer que estaba a cargo del lugar, por maltratar a los perros. “No sabemos qué patologías tendrán. Será parvovirus o rabia. El informe de laboratorio que tendremos en los siguientes días nos hará conocer qué enfermedades tienen”, dijo.

