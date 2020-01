Alonso es el centro de atención de la competencia

EFE / Yeda

El primer Rally Dakar en Arabia Saudí arranca hoy con Fernando Alonso como el centro de atención de todas las miradas, pendientes del debut del primer campeón de la historia de la Fórmula 1 que se atreve a correr el rally más duro del mundo.

La presencia de Alonso ha dejado casi en segundo plano el nuevo escenario del Dakar, que tras once años en Sudamérica llega a Arabia Saudí, donde la organización ha pedido a los participantes no mostrar mensajes políticos ni realizar muestras de afecto en público para no contravenir las conservadoras costumbres locales.

Otro español, Carlos Sainz, afirmó que se siente halagado por el catarí Nasser Al Attiyah, vigente campeón del rally en coches y gran favorito para revalidar el título.

“Nos conocemos muy bien los dos y, efectivamente, él es el favorito. Ha ganado el año pasado, hace muchas carreras a lo largo del año y viene muy en forma”, destacó Sainz.

Fuente:paginasiete.bo