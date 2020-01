Analistas: Gobierno debe crear condiciones para Ley de Debate

Erika Segales / La Paz

La presidenta Jeanine Añez presentó el 31 de diciembre un proyecto de ley que obliga a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a participar en debates. Analistas consideran que la propuesta es importante para que la población elija a los mandatarios de manera informada, pero que el Gobierno debe crear las condiciones para su cumplimiento.

El constitucionalista Carlos Cordero señaló que para la transmisión de los debates entre los candidatos se debería poner a disposición los medios de comunicación estatales. Acotó que se debería incluir a la mayor cantidad de medios privados, pero de forma remunerada.

“El Gobierno debe crear las condiciones para un debate; por ejemplo, poner todos los medios de comunicación del Estado y recursos estatales. Una ciudadanía bien informada podrá tomar mejores decisiones acerca de quiénes podrán ser los mejores gobernantes. También se debe garantizar que los medios privados puedan retransmitir el debate, recibiendo una justa remuneración”, manifestó Cordero.

El analista apuntó que también se tiene que ver quién será el regulador de los encuentros políticos, los tiempos de participación y las preguntas, en las que deberían participar periodistas de diferentes medios.

“Hay que ver quién organizaría estos debates, puede que sea una entidad del Ministerio de Comunicación que vea el tema de los tiempos y quiénes formularán las preguntas. No puede ser sólo el gerente del medio estatal el que pregunte, hay periodistas que están en distintos medios que pueden elaborar las preguntas”, consideró Cordero.

Entre otros aspectos para tomar en cuenta también está el espacio donde se realizaría y cómo sería el derecho a la réplica. El experto enfatizó que la organización deben preservar la equidad entre los candidatos.

Cordero agregó que si bien este sería un avance muy importante para que la ciudadanía se informe, no se debería exigir que sea obligatorio. “Creo que si un candidato no quiere debatir, pues que no lo haga y que otro ocupe su lugar”, manifestó.

Una opinión distinta es la del analista Williams Bascopé, quien cree que debe exigirse a los candidatos la obligatoriedad a debatir, ya que esta es la única forma de garantizar que la ciudadanía conozca sus propuestas.

“La iniciativa de la presidenta Jeanine Añez es una propuesta sana, que tiene que darse en toda democracia, porque se confronta los liderazgos, las ideas, las propuestas y la forma de resolver situaciones adversas”, dijo.

Recordó que en el proceso anterior, el candidato masista a la Presidencia, Evo Morales, se rehusaba a participar en debates.

“La gente que le huye al debate es la que no tiene las condiciones para ser un líder. Los gobernantes deben saber debatir y rebatir, esa ley del debate le hará bien a la democracia boliviana. No cualquiera debería entrar a la política, sino gente que tenga el talento y la vocación de hacer eso”, apuntó el analista.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló ayer que en caso de que no se apruebe la Ley del Debate, el Órgano Electoral intentará ser un articulador de debates en distintos niveles.

Fuente:paginasiete.bo