Los guerreros digitales sólo marcaban ingreso y salida

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), dependiente del Ministerio de la Presidencia, está señalada por la Fiscalía General porque desde esta oficina supuestamente se habría realizado fraude electoral el 20 de octubre. Su exdirector Nicolás Laguna, con orden de aprehensión desde noviembre, está acusado e investigado por presunto fraude electoral.

Carlos Olivera Terrazas asumió la dirección de Agetic el 3 de diciembre de 2019 y dice que desde entonces que se preocupó por conocer a detalle los hechos que pesan contra exdirectivos “para defender a la entidad”.

Los denominados “guerreros digitales”, que atacaban a la oposición al MAS a través de las redes sociales – aseguró a Página Siete- eran parte de la Unidad del Centro de Análisis de Información, no reportaban nada de lo que hacían, solo marcaban ingreso y salida en Agetic, percibían sueldos entre 14.200 y 17.000 bolivianos, pero sí coordinaban de cerca con Laguna y algunos ministerios durante el gobierno de Evo Morales.

¿Cómo encontró Agetic?

En general el equipo de desarrollo de software estaba y está muy metido en sus proyectos, y los informes que me dieron y la charla que tuve con ellos, en un primer acercamiento, no vi nada extraño fuera de sus funciones.

¿Hubo algo raro entre el personal de la entidad gubernamental?

Sí, la Unidad del Centro de Análisis de Información, encargada de hacer investigaciones, fue creada cuando se inició la Agetic. Trabajaba separado del grupo; en Agetic todo está abierto. A esta unidad se lo puso en un cuarto aparte y no rendía informes de lo que hacía. Venía personal de alguna institución, como del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los reportes que me llegaron. No se mencionaba nada de lo que hacían en esas cuatro paredes. Este último año (2019) igual estuvo trabajando, se los separó de los ambientes, se los llevó a otro lugar donde no rendían informes. Y antes que llegara, se los llevaron. Desde julio y hasta que renunció Evo Morales trabajaban en otro lugar.

¿Esa unidad dependía completamente de Agetic?

Tenían ítems aquí (Agetic), eran empleados de esta oficina, pero no había razón para que físicamente estén en otro lugar. Entonces no se podía ver qué es lo que estaban haciendo y en los reportes que tengo hasta ahora son reportes muy genéricos que no justifican por qué estaban separados. No me ha llegado una justificación formal de por qué físicamente se los llevaron a otro sector. No participaban en ningún proyecto, como la Billetera Móvil, en ninguno.

Al ver esta irregularidad, lo primero que hice es deshacer esta unidad porque no me reportó nada que me justifique para que se siga manteniendo. Todos me reportaron lo que hacían, incluso los que se desvincularon de la institución; pero lo que estoy haciendo es una auditoría a la unidad sobre los contratos del personal y qué hicieron en ese tiempo.

¿Esta unidad funciona desde la creación de Agetic?

Agetic se creó en septiembre de 2015 y desde entonces existía esta unidad. Era intermitente, estaba un tiempo, los despedían, pasaba un tiempo y volvían otros. Esta unidad es como las unidades de Gobierno Electrónico, Innovación y Desarrollo, y de Seguridad. De estas unidades te puedo justificar todo lo que hacen, pero de esta unidad nada.

¿Entonces los trabajadores qué hacían y cuánto ganaban?

No tengo un reporte, no sé por qué se los aislaba sin justificación. Esa unidad tenía 10 personas. Ganaban entre 14.200 y 17.000 bolivianos por mes. Tenía un jefe como todas las unidades, tenía profesionales y tenía consultores.

¿Qué profesiones conformaban esa unidad?

Eran investigadores, comunicadores y sociólogos; no eran informáticos.

¿Tenían acceso al sistema informático?

No deberían. Tenemos que ver más a fondo sus actividades con la auditoría. Eso vi raro, no me pareció regular y esa unidad la desarticulé ni bien llegué y los despedí.

¿Eran los denominados “guerreros digitales”?

Agetic no tiene acceso oficialmente al (sistema del) Tribunal Supremo Electoral, que desde aquí (Agetic) se haya accedido al tercer servidor, donde se ha hecho fraude, oficialmente no tenemos un convenio con el TSE, no hay conexión con el TSE, no hay una máquina que se conecte con el TSE, no hay; pero con el Segip (Servicio General de Identificación Personal) tenemos convenio, que es auditado, y si hubiera irregularidades, el primero que tendría que saltar sería Segip. El convenio con el Segip es para validar información (número de carnet) pero no para exponer toda la información de una persona. ¿Quién de aquí estaba haciendo consultas (en línea)? Eso no tenemos oficialmente. Lo que estimo que pasó con varias instituciones y donde hay denuncias es que se destinó personal para esos fines, como con la gente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde hay denuncias serias y se dispuso gente para actividades que no son parte de sus responsabilidades.

¿No se sabe qué hacían?

Estaban físicamente separados y era gente muy cercana en la coordinación con el exdirector de Agetic Nicolás Laguna (ahora asilado en la residencia de México, en la ciudad de La Paz)

¿Los “guerreros” tuvieron relación con otros ministerios?

Cuando se pierde control de las personas, ellas pueden hacer lo que quieran; marcaban aquí y luego se iban a otro lugar, solo marcaban ingreso y salida y tenían la venia de Laguna. Por ese tipo de cosas lo primero que hice es desarticular la unidad.

¿Conoce los cargos penales contra Nicolás Laguna?

No tengo idea por qué se le sigue a Laguna. Lamentablemente la Fiscalía no nos ha informado. Hemos pedido en tres oportunidades para que nos informe. (El martes 31 de diciembre la Fiscalía aprehendió a dos personas). Primero nos dijeron que era un caso reservado, luego hubo cambio de fiscal, después que hay mucha documentación y que esperan una comisión de fiscales. Queremos saber como afectados cuáles son los cargos que tiene Laguna y de qué forma podríamos quedar afectados como institución.

¿Qué otras irregularidades encontró en Agetic?

Mucho desorden, la persona (Laguna) tiene formación en sociología y lo que vi es desorden; trabajamos con nuevas tecnologías, con software. Estoy creando la Unidad de Calidad de Producto que reemplazará a la Unidad Centro de Análisis de Información con el propósito de realizar el control de calidad de los productos que hacemos (Empresa Digital, Firma Digital, Billetera Móvil…). Es importante que cada producto no se cuelgue, que funcione (…). Eso vamos a cuidar y todo lo que salga sea utilizable y de buena calidad.

En Agetic casi no utilizamos papeles que van de un escritorio a otro, tenemos un sistema digital que se aprueba con un click el curso de una proceso y sólo se imprime cuando va para la firma. Este ahorro y cuidado con el medioambiente queremos replicar en otras instituciones públicas y privadas.

¿Qué proyectos están en curso?

Estamos trabajando para comprar pasajes en buses por vía internet, incluso elegir el asiento en el que uno desea viajar, algo así como en el avión. Está en curso la construcción de la plataforma. El personal de Agetic es muy talentoso con el desarrollo del software.

HOJA DE VIDA

Formación Es desarrollador de software y fundador de la empresa de aplicaciones móviles y videojuegos Island of the Moon.

Es desarrollador de software y fundador de la empresa de aplicaciones móviles y videojuegos Island of the Moon. Trayectoria Es fundador del GDG Cochabamba (Google Developers Group) y desde el 3 de diciembre es el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación

Fuente:paginasiete.bo