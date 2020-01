Detienen a jueza que dio libertad al accionista de ATB

La juez Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto Milenka G. fue aprehendida la tarde de este lunes, luego de haber dado libertad al accionista de la red ATB Marcelo H., acusado por el senador de Unidad Demócrata Oscar Ortiz por supuestamente formar parte de un conglomerado de empresas vinculada a Evo Morales y Álvaro García.

La juez, acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, benefició el domingo con la libertad al empresario, quien fue aprehendido el viernes en Santa Cruz y trasladado poco después hasta la ciudad de La Paz, donde radica la investigación en su contra por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros.

Hurtado desmiente a Ortiz y niega relación con Gill, La Razón, Gravetal y PAT

Milenka G. fue aprehendida y de ser acusada formalmente será sometida a una audiencia de medidas cautelares, donde se determinará si se defiende en libertad o desde la cárcel.

El empresario permanece en celdas policiales y no se activó su libertad porque la jueza no firmó la autorización respectiva. Su abogada Karina Cuba explicó que hasta antes del mediodía de este lunes no había un nuevo proceso en contra de su cliente en alusión a versiones que daban cuenta de que fue detenido por una denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzales.

El fiscal asignado al caso Wilfredo Nina justificó la detención de la juez, quien sustentó su decisión en favor del empresario ante la ausencia del fiscal Samuel Lima.

Este lunes se dijo que no fue notificado el fiscal.

El 14 de diciembre de 2019, Ortiz aseguró que el presidente del directorio de la red ATB estaría relacionado a un conglomerado de empresas formada por ATB, PAT, La Razón, Gravetal y ProVida.

Frente a las denuncias, el 15 de diciembre negó las acusaciones y aseguró no tener ninguna relación con Morales, García y Carlos Gill, propietario de La Razón.

Wálter Suárez, abogado del empresario, denunció que se vulneran los derechos de su defendido e informó que presentó un recurso para restablecer sus derechos como al debido proceso.

