El Gobierno no tiene como prioridad ver anulación del feriado del 22 de enero

Para el Gobierno no es prioridad por el momento el tratamiento o análisis de la anulación o no del feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, aunque no descartó su consideración más adelante, informó el ministro de Trabajo, Óscar Mercado.

“Es un tema que no está en mesa, que no es una prioridad para este Gobierno, de todas maneras si corresponde más adelante haremos una valoración sobre ello pero hoy hay temas que nos afligen y nos preocupan de manera más sentida”, insistió.

El MAS y plataformas del 21F medirán fuerzas el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional

Mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) exigió respetar no solo el feriado sino su significado para los sectores sociales que contribuyeron en la constitución del nuevo Estado, a partir de la asunción de Evo Morales al poder, el 22 de enero de 2006, y la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado.

“Si ellos (Gobierno) dicen que están respetando la Constitución Política del Estado (CPE) tienen que respetarla, de hecho los movimientos sociales que hemos contribuido en la elaboración de la Carta Magna lo vamos a recordar y nos vamos a movilizar seguramente (el 22)”, anunció el secretario de Comunicación del MAS, Gualberto Arispe.

El Gobierno no tiene pensado dar un informe al Legislativo el 22 de enero

Desde Unidad Demócrata (UD) se pronunciaron por la anulación de ese feriado. “Nosotros somos consecuentes que este feriado no debería existir, debería ser eliminado y más bien recuperarlo como un día laborable porque ha sido un invento, una imposición del MAS”, dijo la diputada Claudia Mallón.

El 22 de enero se recuerda el Día del Estado Plurinacional de Bolivia y fue establecido como festivo por el Gobierno de Morales desde 2010, en la segunda posesión del líder indígena como Presidente. (06/01/2020)

