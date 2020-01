Intentaré ser el piloto oficial de cualquier marca

Juan C. Toro / La Paz

El boliviano Daniel Nosiglia comenzó su cuarto Rally Dakar, va de la mano con el equipo Honda, aunque no es un piloto oficial del HRC, pero anunció que buscará alcanzar esa meta con cualquiera de las marcas que están en la prueba.

Reconoció que tiene un contrato firmando con la escudería japonesa, pero el ser tomado como piloto oficial depende de los resultados en la prueba que inició ayer.

¿Cómo se siente en este nuevo Rally Dakar?

Hay buenas sensaciones luego de un año de no saber si correríamos o no, pero se hizo un buen trabajo y llegamos a nuestro cuarto Dakar.

¿Qué le dice el correr solo?

El hecho de correr solo, sin mi padre y hermano, es algo difícil y una decisión que costó. Significa mucho el que me den la oportunidad, los llevaré en el corazón. Daré todo de mí para representar bien al país y al Team Nosiglia.

Al parecer tiene la confianza de Honda…

Ya son dos años que tengo el apoyo de Honda, el primer año que corrí ya lo tenía pero no era el mismo. En 2019 también conté con ese respaldo, esto no aumenta la responsabilidad, pero la confianza que me dan es muy importante.

¿Qué puede decir de la nueva moto?

Cambiaron cosas pequeñas, como tema de durabilidad de algunas partes, potencia y suspensión. No hay cambios importante en relación con las anteriores versiones. Es importante la fiabilidad de la máquina y Honda tiene muchas posibilidades de ganar el Dakar.

¿Aumenta la presión al ser parte del HRC?

La presión de estar en un equipo y el contar con el apoyo de Honda Japón hace mucho. Siempre aumentará la presión, pero trabajamos en lo psicológico. En Marruecos corrí con ellos y tuvimos muy buenas etapas.

¿Se puede decir que ya es parte del HRC?

Todavía no soy parte del Team HRC oficial, pero ya corro con ellos, soy parte del equipo. Es un poco complicado de explicar, pero voy con el apoyo de Honda Japón con la misma moto que los otros corredores, pero no estoy en la lista.

¿Qué diferencias tiene esta versión de la prueba?

Son varias, es un continente diferente, nuevos terrenos para todos, rutas por las que no transitó una carrera previa, todo es nuevo. Más adelante habrá de todo, con etapas completas, con dunas, ríos y las condiciones climáticas son buenas porque no estamos en una temporada de calor

¿Se puede decir que es un sueño cumplido?

Creo que como piloto y deportista uno nunca deja de soñar, de buscar los objetivos. Mi primera meta era correr el Dakar y la cumplí. Luego quedar entre los 10 primeros, ser piloto élite y vamos a pelear hasta llegar lo más alto posible

¿Estará en su mejor momento como piloto?

Sí, me siento en mi mejor momento como piloto. Son cuatro años trabajando para el Dakar, se hizo una temporada increíble, sin lesiones ni contratiempos, mejoramos entrenamiento tras entrenamiento y estamos en buena forma.

¿En cuántas pruebas oficiales participó antes del Dakar?

En 2019 corrí dos mundiales, en Atacama y Marruecos, dos competencias importantes para mi preparación. A Chile fuimos con equipo propio, no fue muy competitiva la moto, pero siempre estuvimos entre los líderes. En África estuvimos con el HRC hubo buenos resultados, me sentí muy cómodo.

¿Se puede anticipar que en 2021 será piloto oficial de Honda?

No se puede anticipar nada, todo depende de hacer un buen Dakar. También hay que hablar con todas las marcas porque esta no es la única opción, trataré de ser piloto oficial de cualquier marca.

¿De qué depende el que firme contrato con la escudería japonesa?

Por el momento estoy con un contrato con Honda que acaba después del Dakar y veremos si se puede renovar y mejorar las condiciones

¿Qué se puede prometer a la gente que sigue el evento?

El compromiso es dejar todo por el país, por Bolivia, llevar la bandera a lo más alto que sea posible. La gente que me apoya es un motor extra para salir adelante día a día.

Fuente:paginasiete.bo