Revelan que Sabsa no fue nacionalizada y que el 2019 tuvo un déficit de Bs 18 millones

Página Siete Digital / La Paz

Un informe del Ministerio de Obras Públicas ha revelado la empresa del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) no fue nacionalizada durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la estatal registró un déficit de 18 millones de bolivianos el 2019.

Un informe del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de transición indicó que el 2017 durante la gestión de Evo Morales, el Estado desembolsó $us 38,2 millones para adquirir 66.374 acciones de Sabsa que estaban en manos españolas, pero se olvidó de tres acciones, por lo que no pudo concretar el proceso de nacionalización, según reportó El Deber.

El Decreto Supremo 1494 de 2013 establece la nacionalización de Sabsa. Fue entonces que la empresa Abertis, que tenía la mayoría de las acciones, presenta una demanda ante el Tribunal de Resoluciones de Disputas de París, en Francia. En 2017 el Estado boliviano debió pagar $us 22,8 millones a la compañía española.

Es el 2019 que para hacer efectiva la nacionalización el Estado boliviano asumió pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales por un valor de $us 15,4 millones. No obstante como no compró las tres acciones que faltaban para completar el proceso la institución siguió funcionando como Sociedad Anónima (S.A.) y no ingresó a la Ley de Empresas Públicas.

Estas y otras irregularidades han sido denunciadas por la cartera de Estado que preside Iván Arias, incluidos presuntos actos irregulares cometidos MAS.

Por su parte, el gerente de Sabsa, Roberto Carlos López reveló a Los Tiempos que el 2018 el déficit correspondiente al 2018 fue de 12 millones de bolivianos, no obstante el informe que revela este monto habría sido “maquillado” por la administración del MAS, que reportó una utilidad de 21 millones de bolivianos.

Entre las razones citadas que llevaron a Sabsa a esta situación, el gerente de la empresa estatal manifestó que fue una combinación de acciones como la ejecución de proyectos desproporcionados, el incremento en los costos de mantenimiento, el incremento indiscriminado y desproporcionado de personal que incluyó la contratación de familiares y allegados del exgerente de Sabsa y exministro de Hidrocarburos del MAS, Milton Claros.

Entre 2012 y 2019, el personal de Sabsa se incrementó de 415 a 858 funcionarios, lo que representa un aumento de 135%. Esto demandó un presupuesto de 125 millones de bolivianos la pasada gestión, monto destinado únicamente para el pago de salarios. Una diferencia significativa respecto a 2012 cuando sólo se demandaba 53 millones de bolivianos para este rubro.

