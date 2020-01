Gobierno convoca a las Seis Federaciones del Trópico a un diálogo con «agenda abierta»

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Eddy Luis Franco, convocó este martes a los representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba a instalar una mesa de diálogo con una «agenda abierta» con el objetivo de garantizar la paz social rumbo a las elecciones generales del 3 de mayo.

En conferencia de prensa, Franco invitó también a las autoridades de la Mancomunidad de Municipios de Cochabamba a participar del diálogo que podría celebrarse en instalaciones de la Gobernación del departamento.

«Un diálogo abierto a todos los temas que tanto la dirigencia de cocaleros como de los municipios del trópico así lo sugieran», dijo ante el anuncio de movilizaciones por sectores afines al expresidente Evo Morales.

«Convocamos nuevamente a la reflexión y a la pacificación de todos los sectores, porque ese es el mensaje de todos los bolivianos para la realización de elecciones en paz, tranquilas y libres», complementó.

En anteriores días, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, del trópico de Cochabamba, anunció que «la resistencia pacífica» a la gestión de la presidenta Jeanine Áñez termina el 22 de enero, dejando entrever una posible reactivación de las movilizaciones registradas tras las fraudulentas elecciones octubre pasado.

Franco advirtió que la «convulsión» no permitirá a los bolivianos elegir al nuevo gobierno en comicios libres y transparentes, por lo que exhortó a los sectores afines a Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS) a evitar la violencia.

En ese marco, el Gobierno envió una nota a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, para que propicie ese encuentro con fecha por definir, aunque Franco pidió que sea lo antes posible.

Entre los temas de la agenda, esa autoridad destacó la importancia de restablecer y garantizar las actividades productivas, comerciales y el turismo en el Chapare, además del ingreso de brigadas de salud para evitar los casos de dengue y otras enfermedades.

«Creo que también es oportuno que hablemos de frente sobre el retorno de la policía a la zona del Chapare, donde los perjudicados son los propios habitantes que no encuentran seguridad, también los mismos productores que no pueden hacer sus transacciones en los bancos, porque no hay esa seguridad», señaló. (07/01/2020)

