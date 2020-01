El TSE garantiza el voto en el Chapare y llama a contribuir a un clima de paz

En contraposición a la advertencia lanzada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que en el Chapare, bastión político del MAS y hasta el momento sin presencia policial, se garantizará el derecho al voto en las elecciones del 3 de mayo como en el resto de Bolivia. Exhortó a todos los sectores a contribuir a un clima de paz.

“El Organismo Electoral va a llevar adelante las elecciones en todo el país, brindando en todos los puntos del país los elementos suficientes para que todos los ciudadanos puedan votar de manera libre y sin ningún tipo de inconvenientes, es el compromiso del Órgano Electoral”, aseguró.

Murillo advirtió el 11 de diciembre que no habrá elecciones en el Chapare si lo cocaleros no permitían el retorno de la Policía, que salió de esa región durante los conflictos tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

«Nos preocupa la situación del Chapare, no podemos seguir permitiendo un Chapare sin policías (…). Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los dirigentes más radicales, no van a poder haber elecciones en esos lugares», advirtió Murillo ese día en conferencia de prensa.

El 5 de enero, los cocaleros del Chapare advierten con retomar medidas de presión a partir del 22 enero, fecha en que fenece el actual mandato constitucional, hoy bajo administración de Jeanine Áñez. No obstante está en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional la constitucionalidad o no de ampliación del mandato hasta tanto se elijan nuevos gobernantes.

Romero exhortó a los sectores que pretenden activar protestas a contribuir a un clima de paz para que el proceso electoral del 3 de mayo pueda desarrollarse con normalidad.

“Nosotros exhortamos a todos los actores políticos y sociales a contribuir a un clima de paz para llevar adelante un proceso electoral 2020 que requiere el apoyo, el soporte, de todos los actores y de todas las instituciones para su éxito y el organismo electoral se compromete a realizar elecciones en todos los puntos del país”, insistió Romero.

Morales organiza desde Argentina, donde se encuentra asilado, la campaña electoral del MAS. (7/01/2020)

Fuente:la-razon.com