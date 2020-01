Fiscalía reporta 9 feminicidios en 7 días; Gobierno declarará alerta

Verónica Zapana S. / La Paz

En los primeros siete días de enero, la Fiscalía General del Estado registró nueve casos de feminicidio. La cantidad se duplica en comparación de los cuatro casos reportados en el mismo periodo de la gestión 2019. Ante esta ola de crímenes contra las mujeres, el Gobierno elaborará un decreto para declarar alerta nacional en busca de prevenir estos asesinatos.

“Tenemos que lamentar la cifra de feminicidios. Hasta el 7 de enero hemos registrado nueve casos”, dijo ayer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Detalló que dos se reportaron en La Paz, una cifra similar en Potosí y también en Cochabamba. Se registró uno en Oruro, uno en Santa Cruz y uno en Chuquisaca.

Lanchipa aseguró que hay mucha preocupación porque este año hay una escalada de los crímenes contra las mujeres. “Llama profundamente la atención. Hacemos votos para que las autoridades puedan llevar adelante acciones preventivas. Entendemos que el Gobierno nacional ( ) realizará acciones de emergencia porque las cifras nos convocan a esa acción conjunta e interinstitucional para frenar esta escalada de violencia de género y feminicidio en el país”, detalló. Recordó que el año 2019 se cerró con 117 crímenes contra las mujeres.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, indicó que el Gobierno está preparando una ley para declarar alerta en Bolivia por la crecida de casos de feminicidio. El proyecto se presentará en las siguientes semanas. “El Gobierno está muy consternado y golpeado por estos casos”, anticipó.

“Primero vamos a declarar la alerta en el país en las próximas semanas”, dijo Coimbra. Detalló que el Gabinete quiso emitir la norma directamente, pero lamentó que se deban cumplir ciertos requisitos jurídicos, uno de ellos es el hecho de conversar y convencer a las entidades territoriales autónomas sobre esta normativa.

Indicó que se debe establecer un plan serio y responsable “que no se hizo en el anterior Gobierno” para trabajar de forma conjunta en tareas de prevención. “La alerta tiene la finalidad de que todas las instituciones estatales nos involucremos no sólo en logística, proyectos y planes, sino también en la movilización de recursos económicos para subsanar lo que no se hizo en 14 años”, sostuvo.

Desde hace más de tres años, las activistas solicitaron al entonces gobierno de Evo Morales la aprobación de una declaratoria, pero no hubo respuesta a ese pedido.

Coimbra indicó que se está preparando una campaña comunicacional muy fuerte de prevención y un decreto para que esta gestión sea declarada como el año de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. Dijo que se trabaja “en políticas reales de disminuir casos de feminicidio”. Una de las primeras medidas será la inclusión de materia sobre la lucha contra la violencia de género en el currículo escolar.

Los cuatro casos recientes

Uno de los tres recientes casos -según la Fiscalía- es el de Guissela A.Ll. Fue asesinada por su pareja en Cochabamba. Luego del crimen, el agresor intentó hacer creer a la familia que ella se había envenenado, pero el examen forense determinó que murió por asfixia mecánica.

El otro feminicidio se registró el 7 de enero en Santa Cruz. Patricia P., de 39 años, fue encontrada sin vida en un alojamiento del Plan 3.000, donde ingresó con su expareja Juan C.R. La autopsia médico legal señala que “la causa de muerte fue por asfixia intrínseca por determinar”. Se realizarán además exámenes de toxicología forense para establecer de manera objetiva el motivo del deceso.

El mismo día se reportó otro caso -según la Fiscalía- en la localidad de Huancané del municipio paceño de Sapahaqui. Yesmi V. V., de 16 años, fue encontrada degollada en su casa.

Según la investigación, los padres de la joven fueron a una fiesta el pasado domingo y dejaron a su hija en casa, pero el lunes encontraron a la adolescente sin vida.

El caso más reciente es el de Josefa C. C., de 73 años, quien mientras participaba en la festividad de Reyes de la localidad San Juan de Ingavi del municipio chuquisaqueño de Monteagudo, recibió dos golpes en la nuca por un supuesto sobrino. Según los testigos, luego del golpe la víctima se sentó en una banca a llorar, cuando se paró se desvaneció y falleció.



Nueve mujeres asesinadas en 2020

1 Selena C. murió a causa de golpes (Cochabamba).

Selena C. murió a causa de golpes (Cochabamba). 2 Roxana fue acuchillada más de 30 veces (La Paz).

Roxana fue acuchillada más de 30 veces (La Paz). 3 Valeriana fue asesinada con dinamita (Potosí).

Valeriana fue asesinada con dinamita (Potosí). 4 Vanesa Marisol Condo fue apuñalada (Potosí).

Vanesa Marisol Condo fue apuñalada (Potosí). 5 Giovana fue apuñalada por su esposo (Oruro).

Giovana fue apuñalada por su esposo (Oruro). 6 Guissela fue asesinada por su pareja (Cochabamba).

Guissela fue asesinada por su pareja (Cochabamba). 7 Patricia P. fue asfixiada por su expareja (Santa Cruz).

Patricia P. fue asfixiada por su expareja (Santa Cruz). 8 Yesmi fue encontrada degollada en su casa (La Paz)

Yesmi fue encontrada degollada en su casa (La Paz) 9 Josefa C.C. fue asesinada con dos golpes (Chuquisaca).

