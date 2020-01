Murillo pide sello rojo para capturar a Morales y éste dice que no irá a Chile

Beatriz Layme / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó activar el “sello rojo” de Interpol con el fin de que se capture a Evo Morales, quien tramita su refugio en Argentina.

El pedido surgió luego de que se conociera que Morales supuestamente viajaría a Chile. Aunque, horas después, el expresidente dijo que no realizará el periplo porque -expresó- nunca fue invitado de forma oficial.

Murillo informó que solicitó en la madrugada de ayer activar la denominada notificación roja de Interpol. “Considero que la misma se habilitará en las próximas horas, Morales tiene cuentas pendientes en este país”, declaró a Página Siete.

El jurista Marco Loayza explicó que las “notificaciones rojas o el sello rojo” que emite Interpol se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para que cumpla su condena.

La Secretaría General de Interpol -según su portal- emite notificaciones a petición de la Oficina Central Nacional, que forma parte de la Policía Boliviana.

Morales está acusado de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo por el video en el que se escucha a una voz -atribuida al expresidente- instruir al dirigente Faustino Yucra cercar a las ciudades.

El 18 de diciembre, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra Morales, después de que éste expresara -desde Argentina- su intención de regresar y sostuviera, además, que le corresponde un juicio de responsabilidades.

La mañana de ayer, en conferencia de prensa, Murillo exhibió unas manillas y envió un mensaje a Morales. “Aquí lo estamos esperando… que venga a Bolivia, acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro”, dijo.



Evo Morales busca refugio en Argentina.

La respuesta de Morales no se dejó esperar. “El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su Libreta de Servicio Militar original y no falsa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre la solicitud de Murillo del “sello rojo”, el fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó: “Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de la Interpol, nosotros como Ministerio Público no hemos activado esta situación”.

El Ministro de Gobierno también identificó a Sergio Choque, presidente de la Cámara Baja, a Sonia Brito y a Franklin Flores, diputados del MAS, como “los más radicales” de ese partido político. Afirmó que Choque tiene una sentencia pendiente, que Brito es la más viajera y que tiene una “lista interesante de denuncias en la justicia ordinaria” y que Flores “tiene denuncias por homicidio” y está involucrado en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.

Al respecto, Choque afirmó: “No existe ningún delito pendiente, existe una sentencia absolutoria que establece que no hay delito”. Su colega Brito calificó de mentiroso a Murillo, porque -en su opinión- no hay libertad de expresión en Bolivia ni mucho menos pacificación. Lo acusó de acosador político de mujeres y de tener denuncias en su contra de parte de integrantes de su partido, reportó prensa Diputados.

¿Viaje a Chile?

Morales dijo ayer que no viajará a Chile para participar del primer encuentro del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, actividad programada para el 23 y 25 de este mes.

Esa decisión surgió horas después de que el senador chileno Iván Moreira pidiera a la justicia de su país detener a Morales en caso de que ingrese a su territorio. “Vamos a pedir a la justicia chilena para que Evo Morales sea detenido al ser un expresidente prófugo de la justicia boliviana. Evo Morales no eres bienvenido en Chile”, escribió en Twitter.

Morales, por la misma vía, manifestó: “No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile”. Pero el martes, 7 de enero, el portal del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que organiza el evento, confirmó que Morales fue invitado.

Prevén que Evo dé un informe desde un estadio



El expresidente Evo Morales dará su “informe de gestión” el 22 de enero en el estadio de San Lorenzo, en Buenos Aires (Argentina), según Radio Kawsachun Coca.

Tanto en esa emisora como en redes anunciaron que el exmandatario brindará su “último informe de gestión” en el estadio Pedro Bidegain.

En un afiche publicado en la página de Facebook de la emisora se lee que Morales dará su informe “frente a 48.000 personas, y millones más desde Bolivia”. Esa radio pertenece a los cocaleros del Chapare de Cochabamba, bastión de Evo Morales.

Legisladores del masismo aún consideran que Morales, quien tramita su refugio en Argentina, es presidente y por ello debe brindar un informe de gestión el 22 de enero, porque esa fecha concluirá -aseguraron- su mandato.

El presidente de Diputados, Sergio Choque, sostuvo que Morales “no necesita venir a Bolivia”, dado que su mensaje puede ser transmitido como sucedió con las audiencias de la demanda marítima en la Corte de La Haya.

“Se puede instalar pantallas gigantes aquí en la Plaza Murillo, en puntos estratégicos para que el país pueda escuchar de voz propia toda la gestión que hizo”, afirmó.

Ante esa postura, sus colegas del oficialismo lanzaron duras críticas y le recordaron a Choque que él envió notas reconociendo a Jeanine Añez como presidenta.

