Pacientes con cáncer retomarán las movilizaciones por incumplimientos

Página Siete Digital / La Paz

La representante de los pacientes con cáncer Rosario Calle, confirmó hoy que desde este lunes retomarán las medidas de presión, debido a que no se mejoraron ni las condiciones para este sector de la sociedad, ni el presupuesto para los servicios médicos.

“Nosotros el día lunes volveremos a movilizarnos, porque no nos queda otra, estamos todos desesperados, tampoco hay tomografías porque falta un repuesto y dice que no se puede reparar por presupuesto. No hizo el depósito el Ministerio (de Salud) y por eso es que hay el recorte”, dijo Calle.

Una de sus principales preocupaciones es que el personal médico no alcanza para atender a todos los enfermos.

“Solamente están dando tres fichas por especialidad y realmente nos preocupa, aquí nos dijeron que es por el presupuesto que no hay, tampoco está viniendo una de las oncólogas, no sabemos el porqué, cada médico atiende entre 10 y 15 paciente, incluso algunos ven a 18”, agregó la dirigenta.

Además Calle se quejó de que no les consultaron como sector, para tomar decisiones desde el gobierno, “lamentablemente a nosotros nunca nos toman en cuenta y creo que somos la parte interesada, juntamente con los pacientes y los familiares sabemos lo que se necesita, lamentablemente no nos convocaron para esta reunión”.

Fuente:paginasiete.bo